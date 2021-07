Havanna-Syndrom in Wien: US-Personal leidet unter mysteriösen Symptomen

«Hamiltons Verhalten war respektlos und unsportlich» – Zoff nach Kollision mit Verstappen

Lewis Hamilton gewinnt den von einem schlimmen Unfall von Max Verstappen im Red Bull geprägten Grand Prix von Grossbritannien. Noch aus dem Spital meldet sich der Niederländer mit Vorwürfen – auch sein Teamchef empfindet das Verhalten für einen Weltmeister unwürdig. Hamilton empfindet hingegen keine Schuld am Crash.

Es hätte eine Standortbestimmung sein sollen, der Tag der Wahrheit für Lewis Hamilton und das Team Mercedes. In der Weltmeister-Equipe hofften sie, im zehnten Rennen des Jahres Klarheit über die gegenwärtigen Machtverhältnisse in der Formel 1 zu erhalten. Sie waren auch guten Mutes, die (Leistungs-)Lücke zu Hauptkonkurrent Red Bull, die an den vorangegangenen zwei Grand-Prix-Wochenenden in Spielberg in der Steiermark eine frustrierende Grösse erreicht hatte, schliessen oder zumindest …