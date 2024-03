Vorsicht beim Einpacken von Strandsouvenirs: Diese hohen Strafen drohen im Urlaub

Mehr «Leben»

Muscheln vom Strand als Urlaubsmitbringsel können teuer werden. Denn: In vielen Länder ist das Sammeln von Muscheln verboten, da es einen Eingriff in ein geschütztes Ökosystem bedeutet. Wer erwischt wird, muss mit einer Busse rechnen. Die kann teilweise sehr hoch sein.

Wer etwa Muscheln vom paradiesischen Strand Paralia Lalaria auf der griechischen Insel Skiathos einpackt, muss neu mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Euro rechnen, wie die Zeitung «Heute» berichtet.

Am griechischen Strand Paralia Lalaria wird das Einpacken von Muscheln mit hohen Bussen geahndet. Bild: Shutterstock

Doch nicht nur die Mitnahme von Muscheln steht in vielen Ländern unter Strafe. In Italien kann man beispielsweise auch für das Einpacken von Sand und Steinen gebüsst werden. In Sardinien etwa drohen Bussen von bis zu 3000 Euro.

Informationen zu den Verboten im jeweiligen Reiseland findest du auf den Seiten des Auswärtigen Amtes.

Das könnte dich auch interessieren: Italienische Stadt führt knallharte Strafen ein – sogar für Badelatschen

(cst)