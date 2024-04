Ross Cook im Ziel – nach 386 Marathons am Stück. Bild: instagram/hardest geezer

Was dieser Mann die letzten 352 Tage gemacht hat, ist schlicht total crazy

Russ Cook ist mal eben von Süd nach Nord durch Afrika gerannt. Wobei: Mal eben bedeutet in diesem Fall während den letzten 352 Tagen. Dabei lief er im Schnitt täglich mehr als einen Marathon – und überstand auch einen bewaffneten Überfall.

Kurz vor 17 Uhr war es gestern Abend vollbracht: «Mission complete», postete Russ Cook auf Instagram. Als erster Mensch der Geschichte rannte er von Süd nach Nord durch ganz Afrika. 16'294 Kilometer legt der 27-Jährige dabei zurück. Das entspricht im Schnitt täglich rund 46 Kilometer – also mehr als einen Marathon. Insgesamt absolvierte er während den letzten 352 Tagen 386 Marathons.

Gestartet war der Brite am 22. April 2023 am Cape Aghulas, dem südlichsten Punkt Afrikas. Seither legte er über 19 Millionen Schritte zurück, um bis ans Kap Angela in Tunesien, den nördlichsten Punkt Afrikas, zu gelangen.

Als «hardest geezer» (härtester Kerl) teilte Cook in den Sozialen Medien mit seinen mehr als einer Million Followern sein Abenteuer. Und dieses hatte es durchaus in sich. Eigentlich wollte er sein Ziel in 240 Tagen erreichen, musste aber einige Rückschläge verzeichnen. In Angola wurden er und sein Team nach rund 50 Tagen Opfer eines bewaffneten Überfalls, als sich Blut in seinen Urin mischte, musste er pausieren. Gabun musste umrundet werden, weil es dort politische Spannungen gab.

In der Demokratischen Republik Kongo wurde Cook im August von seinem Supportteam getrennt und war mehrere Tage in Gefangenschaft von Dorfbewohnern mit Macheten, von welchen er dann freigekauft wurde.

Rückenschmerzen zwangen ihn nach rund 200 Tagen in Nigeria zur Pause und er musste auf Anraten der Ärzte seine täglichen Kilometer reduzieren.

Kurz vor dem Ziel schien das verrückte Vorhaben doch noch zu scheitern: Cook bekam kein Visum für Algerien. Doch als sich nach seinem Hilferuf selbst britische Politiker einschalteten, wurde auch dieses Problem gelöst.

Zum Abschluss rannte er mehrheitlich in der Nacht durch die Sahara, um sich vor den extremen Temperaturen und Sandstürmen zu schützen. Im Ziel sagte Cook: «Es war super. Ich bin ein bisschen müde.»

Der Mann aus Worthing an der Küste Englands im Süden von London startete sein Projekt, weil er «einen Unterschied machen» wollte. Er kämpfte vor seinem Abenteuer mit mentalen Problemen sowie übermässigem Gambling und Alkoholkonsum. Während seinem Projekt sammelte er deswegen Geld für die britische «Running Charity», welche insbesondere Obdachlose bei der psychischen Gesundheit unterstützt, und für «Sandblast», das den Wüstenbewohnern der Westsahara hilft. Bis jetzt kamen dabei rund 850'000 Franken zusammen.