Surprise, Surprise! Immer mehr Auswanderer sind enttäuscht und verlassen Dubai wieder

Vor einigen Jahren schienen alle plötzlich auf Dubai auswandern zu wollen – die, die es getan haben, bereuen es nun.

Mit dem warmen Wetter und dem steuerfreien Einkommen ist Dubai für viele Auswanderinnen und Auswanderer eine verlockende Destination. Vor einigen Jahren zog es deshalb tausende Menschen in die arabische Grossstadt. Dass Dubai aber auch Schattenseiten hat, zeigte sich schnell.

Besonders beliebt war Dubai in Grossbritannien. Laut «Daily Mail» leben momentan 240'000 Britinnen und Briten in die Stadt. Schweizerinnen und Schweizer sind gerade mal rund 3000 ausgewandert.

«Ich fühle mich seelenlos»

Die britische Influencerin Izabelle Reid lebte 16 Monate in Dubai, bevor sie beschloss, nach Grossbritannien zurückzukehren. In einem TikTok-Video erklärte sie die Gründe für ihre Rückkehr: «Ich fühle mich seelenlos. Ich vermisse meine Familie.»

Ähnliche Gründe nannten auch andere Auswanderinnen und Auswanderer, die nun wieder in ihre Heimat zurückkehren. So soll Dubai keine Arbeitsplatzsicherheit und Work-Life-Balance bieten. Die strenge Zensur in dem Land beeinträchtigt oftmals die Kreativität von Influencerinnen und anderen Freischaffenden. Diskussionen über Politik, Religion und soziale Themen sind in Dubai nämlich stark eingeschränkt oder gar verboten.

Hinzu kommt dann noch, dass man zwar bei den Steuern massiv spart, versteckte Kosten aber etwa bei der Krankenkasse, den Visagebühren und Steuern auf Essen dies fast wieder ausgleichen. Ein importiertes Bier kostet beispielsweise in Dubai etwa 12,50 Franken, während es in der Schweiz nur rund zwei Franken sind.

