Das Bunker-Haus in Las Vegas: Für 8,5 Millionen Dollar gehört es dir

Der 7-Millionen-Bunker in Las Vegas (mit maximalistischer Einrichtung)

Bill Gates hat nicht nur ein enormes Anwesen, er hat, Gerüchten zufolge, auch ein Paar Bunker darunter. Dies natürlich nur für den Notfall. Weil der Notfall aber auch schon weiter weg schien, bauen sich andere Leuchttürme der Gesellschaft ebenfalls massive Überlebensbunker: Meta-Chef Mark Zuckerberg beispielsweise auf Hawaii. Oder Peter Thiel in Neuseeland. Wobei letzterer durch Gerichte davon abgehalten wurde.

Bill Gates' Anwesen während des Baus 1996. Bild: Hulton Archive

Selbstverständlich wollen auch viele weniger gut betuchte Normalsterbliche in den Genuss einer einigermassen erträglichen Apokalypse kommen. Ganz günstig wird der Spass aber nicht – im Angebot haben wir heute für 7 Millionen Franken (8,5 Millionen Dollar) einen komplett eingerichteten Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges.

Um das Ganze in Relation zu setzen: 140 Millionen kostete der neue Liverpool-Stürmer Isak. Das hervorragende Stellungsspiel des Schwedenbombers nützt aber keine Möhre, wenn die Granaten einschlagen. Und deshalb kann mit Fug und Recht behauptet werden: Der Las-Vegas-Bunker ist jeden Penny wert. Zumal der Käufer neben ganz viel Sicherheit für sein körperliches Wohlergehen auch sehr viel Stilsicherheit erwirbt.

Die Stützpfeiler wurden clevererweise als Bäume getarnt. So wirkt der Pool - im Übrigen perfekt erhalten (weil er noch nie Sonneneinstrahlung hatte) wie ein Waldteich. Die Nähe zur Natur wird mit Wandmalereien und einem Putting Green weiter akzentuiert. bild: rooted elements media

Gebaut wurde der Bunker mit Haus im Jahr 1978 im Auftrag von Girard Henderson und seiner Frau Mary an der Spencer Street 3970 in Las Vegas, Nevada. Unweit davon befindet sich das Sakana Sushi (All you can eat) und der Seafood City Supermarket. Gleich dahinter befindet sich der Las Vegas National Golf Course – was aber alles keine Rolle mehr spielt, sobald die Stadt in Schutt und Asche liegt.

Lädt zum Planschen ein: der geschickt versteckte und ins Gestein eingearbeitete Jacuzzi hinter dem Pool. Die Himmelssimulation sorgt dafür, dass der Tag- und Nachtrhythmus auch unter Tage nicht aus den Fugen gerät. Bidl: rooted elements media

Auftraggeber Henderson war Direktor von Avon Products, eines Kosmetik- und Parfümherstellers, das auf sogenanntes Multi-Level-Marketing setzte (Netzwerk-Marketing). Dabei werden Kunden dazu gedrängt, selbst Verkäufer der Produkte zu werden – und ihre Kunden ebenfalls dazu zu animieren, denselben Weg einzuschlagen. Henderson wurde als kleiner, hartgesottener Millionär beschrieben.

Der kleine aber bärbeissige Girard Henderson bild: Wikipedia

Der Aussenbereich hinter dem Haus mit Aussicht auf einen See und die Berge. bild: rooted elements media

Henderson war ein grosser Verfechter des Untergrundlebens und hielt die Mehrheit der Aktien der Firma Underground World Homes, die sich darauf spezialisierte, Wohnbunker zu bauen.

Clever: Der in einen Kunststein eingefasste Gasgrill. bild: rooted elements media

Die Maklerseite Mansion Global preist die Inneneinrichtung des Henderson-Bunkers mit «maximalistischem Design». Wir wagen nicht zu widersprechen.



Der Wohnbereich bleibt dem maximalistischen Stil treu. bild: rooted elements media

Das Design des Untergrundheims stammt vom Atomic-Age-Architekten Jay Swayze.

Hier befinden wir uns in, was wir getrost als Marys Reich bezeichnen dürfen. bild: rooted elements media

Jay Swayze baute für Henderson noch ein zweites Bunkerhaus. Dieses steht in Boulder, Colorado.

Das Underground Home in Boulder, Colorado 1 / 7 Das Underground Home in Boulder, Colorado Girard Hendersons Boulder-Haus von aussen - mit Helikopter Landeplatz.

Beim Anblick dieses Speisesaals kann man Marys Leckereien förmlich riechen. Maklerin Holly Erker schwärmt gegenüber Mansion Global : «Es ist sehr selten, dass man etwas findet, dass dermassen authentisch ist. Es ist wie eine Zeitkapsel.» bild: rooted elements media

Aktuell gehört die Location in Las Vegas einer Stiftung, die hier Events durchführte. Sie erwarb die Immobilie 2017 für 1,15 Millionen Dollar.

Marys Badezimmer. Stilecht bis in die hinterste Plüschfusel. bild: rooted elements media

Der Bunker und die darüberliegende Liegenschaft umfassen sechs Bade- und fünf Schlafzimmer auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern.

Das ausladende Bad hilft beim Erreichen der täglichen 10'000 Schritte. bild: rooted elements media

Die Stiftung versuchte die Immobilie bereits 2019 zu verkaufen (für 18 Millionen Dollar). 2023 wurde für 5.9 Millionen kein Käufer gefunden.

And der Bar und dem Pokertisch verlustierte sich mutmasslich der mürrische Girard ... bild: rooted elements media

... bevor er sich in eines der Schlafgemächer zurückzog. bild: rooted elements media

Diese Schlafgelehenheit bietet gar einen Ausblick ins Grüne. bild: rooted elements media

Zum privaten TV-Zimmer gehört auch das Alien im Kryoschlaf. bild: rooted elements media

Die Bunkeranlage im Überblick. Nicht vergessen werden dürfen der Tischtennistisch, der Springbrunnen, das Gästehaus und das Billardzimmer. bild: rooted elements media

Das Über-dem-Bunker-Haus verfügt über einen minimalistischen Garten und eine einladende Einfahrt. bild: rooted elements media

Wer die guten alten 70er unter sich lassen will, kann hier im Stil der 90er leben. bild: rooted elements media

