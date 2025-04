watson hat wie am Donnerstag nach dem Spiel auf Steam gesucht, und tatsächlich, «No Mercy» ist auch hierzulande nicht mehr abrufbar.

Wie nun mehrere internationale Game-Magazine berichten, wurde das Spiel nun ganz von Steam entfernt. «Wir haben nicht vor, gegen die ganze Welt zu kämpfen, und insbesondere wollen wir Steam und Valve keine Probleme bereiten», sagte Zerat Games in einem Statement auf der Steam-Seite von «No Mercy». Die Seite ist nicht mehr zugänglich, Nutzerinnen und Nutzer, die das Spiel bereits gekauft haben, haben jedoch weiterhin Zugriff.

«Collective Shout» setzte sich seither dafür ein, dass das Spiel weltweit geoblockiert wird. Mit Erfolg: Während am Donnerstag nur Australien das Spiel verbannt hatte, folgte kurz darauf Kanada und Grossbritannien.

«No Mercy» war auf der Game-Plattform Steam erhältlich und wurde von Zerat Games entwickelt. Im Spiel nimmt man die Rolle eines Mannes ein, der seine Mutter und Tante vergewaltigt. Gegenüber der aktivistischen Plattform « Collective Shout » hat ein Steam-User eine Review zu «No Mercy» abgegeben. Dieser schrieb: «Das Game bietet nicht nur zutiefst verstörende pornografische Darstellungen von Vergewaltigung und Inzest als Unterhaltung an, sondern fördert auch schädliche männliche Stereotypen, die auf Gewalt und Dominanz basieren.»

Am Donnerstag berichtet watson über das neue Inzes-Game «No Mercy», welches weltweit für Aufregung sorgte. Nur wenige Stunden später ist das Spiel nicht mehr auffindbar.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Palworld» ist am 19. Januar 2024 im Early Access erschienen und auf der Xbox sowie auf Steam erhältlich. Hier Eindrücke aus dem Überraschungshit des Jahres.

«Palworld» ist am 19. Januar 2024 im Early Access erschienen und auf der Xbox sowie auf Steam erhältlich. Hier Eindrücke aus dem Überraschungshit des Jahres.

Wer ist eigentlich fähig, ein Kind grosszuziehen? Die Antwort ist ein Horrortrip

«The Assessment» ist auf jeden Fall jetzt schon der ungewöhnlichste Sci-Fi-Film des Jahres. Und nachhaltig verstörend.

Es sind mit die grössten Fragen der Menschheit: Wer hat ein Recht darauf, ein Kind zu kriegen? Wer eignet sich? Ist verantwortungsbewusst genug? Kann dem Kind Liebe, Sicherheit, Werte und vielleicht noch einen Mindestkomfort bieten? Wer ist überhaupt fähig, ein Kind auf die Welt vorzubereiten, in der es in Zukunft leben könnte? Ist es überhaupt noch verantwortbar, ein Kind in diese Welt zu setzen? Je länger man diese Fragen betrachtet, desto schwieriger werden die Antworten. Desto weniger Brüt- und Brutwillige bestünden eine Eignungsprüfung. Würden durch die Raster jener Bewertung fallen, die im Human-Relations-Bereich «Assessment» heisst.