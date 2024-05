David Copperfield: Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffen

Mit seinen Tricks wurde David Copperfield berühmt, jetzt sieht er sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Steht der Magier nach wie vor auf der Bühne?

Kati Degenhardt, Melanie Habeck / t-online

Er liess Flugzeuge schrumpfen, um sie gleich darauf wieder zu vergrössern, schlüpfte durch die Chinesische Mauer, schwebte über dem Grand Canyon und liess die Freiheitsstatue verschwinden. Kein Magier vermochte es, seine Zuschauer so zu fesseln wie der Zauberkünstler David Copperfield.

Doch jetzt rücken Schlagzeilen den Illusionisten in ein anderes Licht: Die US-Ausgabe des «Guardian» veröffentlichte am Mittwoch, dem 15. Mai, eine umfangreiche Recherche, die sich auf Interviews mit mehr als 100 Personen sowie auf Gerichts- und Polizeiakten beruft – und schwere Vorwürfe gegen David Copperfield publik macht. 16 Frauen beschuldigen den Star-Magier des sexuellen Fehlverhaltens – mehr als die Hälfte von ihnen gibt an, zum Zeitpunkt der Vorfälle unter 18 Jahre alt gewesen zu sein.

Die Anwälte von David Copperfield streiten jegliches Fehlverhalten des Magiers ab und bezeichnen die Anschuldigungen gegen ihn als «falsch und völlig unbegründet». Er habe sich «niemals unangemessen verhalten, schon gar nicht Minderjährigen gegenüber». In der Stellungnahme räumten sie ein, dass der Magier mit einer der Frauen eine «einvernehmliche und legale sexuelle Beziehung» geführt habe, nachdem sie 18 Jahre alt geworden war.

Die Karriere von David Copperfield

Der heute 67-Jährige gilt noch immer als einer der besten Illusionisten der Welt: Als Kind fing er an zu zaubern, stand schon früh mit den ersten Tricks auf der Bühne. Seinen Durchbruch feierte er 1974 in einer US-Fernsehsendung namens «The Magic of ABC». Er trat in Liveshows auf und hatte eigene Fernsehsendungen, die weltweit ausgestrahlt wurden. 1994 wurde er zum «Magier des Jahrhunderts» gewählt.

Copperfields Karriere verlief immer steiler. Seine TV-Sendungen wurden mit 21 Emmy-Awards und 38 Nominierungen ausgezeichnet. Er hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und hält elf Guiness World Records, darunter den Rekord für die meisten Zuschauer bei einer einzelnen Magie-Show und den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Shows eines Magiers in derselben Stadt.

Seit 1996 steht David Copperfield regelmässig in Las Vegas auf der Bühne – bis heute verzaubert er das Publikum im MGM Grand Hotel & Casino. Zwei Shows absolviert er täglich, in den vergangenen Jahren kam er somit auf bis zu 600 Liveshows pro Jahr. Im Herbst 2023 gab er bekannt, dass sein Programm in der Spielermetropole fortgeführt wird. Dafür hatte sich der US-Amerikaner einen besonderen Trick überlegt. «Ich werde den Mond verschwinden lassen», kündigte er in der Fernsehsendung «The Today Show» an.

30 Jahre lang habe David Copperfield an dem Trick gearbeitet, 2024 möchte er ihn endlich aufführen. Mit der Showeinlage will der Magier unter Beweis stellen, wozu ein einzelner Mensch fähig sein kann. «Wenn eine Person den Mond vom Himmel verschwinden lassen kann, dann stellen Sie sich vor, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass Armut, Hunger und Gefahren für unsere Kinder auf der Erde verschwinden», erläuterte er im Oktober 2023.

Auch finanziell zahlt sich das Geschäft mit den Illusionen für David Copperfield aus. Sein Vermögen wird auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Pro Jahr verdient er mit seinen Tourneen und Auftritten zwischen 40 und 60 Millionen US-Dollar. Er besitzt elf Inseln auf den Bahamas, ein Luxusresort und Häuser in Nevada und New York. Allein sein Immobilienbesitz wird auf 200 bis 300 Millionen US-Dollar geschätzt.

Doch nicht nur mit seiner Magiekunst, auch mit seinem Privatleben sorgte David Copperfield im Laufe seiner Karriere für Schlagzeilen: Vor allem seine langjährige Beziehung mit Claudia Schiffer wurde viel diskutiert. Der Supermagier und das Supermodel zeigten sich immer wieder bei gemeinsamen Auftritten, Schiffer trat auch in einigen seiner Vorstellungen auf. Sie wurde unter anderem enthauptet und in zwei Hälften zersägt.

Die beiden waren von Mitte bis Ende der Neunzigerjahre ein Paar, Copperfield und Schiffer verlobten sich sogar. 1999 folgte überraschend die Trennung. Inzwischen lebt David Copperfield mit einem anderen Model zusammen: mit der Französin Chloe Gosselin. Das Paar hat die gemeinsame Tochter Sky. Mit dem tschechischen Model Maria Petličková soll der Illusionist zwei weitere Kinder haben.

