Logan Paul wird Papi – 5 Gründe, wieso er ein tolles Vorbild sein wird

5 Gründe, warum es eine super giga geile Idee ist, dass Logan Paul Papi wird 🥰

Logan Paul wird im Herbst Papi. Warum es eine super Idee ist, dass sich Menschen wie er fortpflanzen.

Sabeth Vela Folge mir

Der Youtube-Star Logan Paul wird Papa. Das haben der 29-Jährige und seine Verlobte Nina Agdal gestern via Instagram mitgeteilt.

Wieso es so eine super tolle Idee ist, dass die Paul-Brüder nun anfangen, sich fortzupflanzen, findest du hier (mit viel Ironie zu geniessen):

Grund 1: Das Baby bekommt einen Sinn für Humor

Wenn wir eine Zeitreise machen ins Jahr 2017, finden wir heraus, wieso das Baby von Logan Paul mal richtig lustig werden wird. Im Dezember dieses Jahres hat Logan nämlich einen ultra-funny-haha-Prank auf seinem Youtube-Kanal gepostet. Das Video trug den klingenden Namen: «Wir haben einen toten Menschen im japanischen Selbstmordwald gefunden».

Dabei vloggte der Youtuber seine Zeit in Japan, zeigte, wie er schreiend durch Ruhestätte rannte, Menschen anpöbelte – und wie er eine Leiche im bekannten Suicide-Forrest fand. Dieser Wald ist dafür bekannt, dass sich Menschen, das Leben nehmen. Wie das bei den Menschen ankam, kann man sich wohl denken. Aber haha, war ja alles nur ein Witz, chillt mal lol.

Grund 2: Das Baby lernt, wie man mit Tieren umgeht

Weil das Ganze in Japan so lustig war, hat Logan Paul, nach einem emotionalen Entschuldigungsvideo wieder zu sich zurückgefunden. In seinem Youtube-Comeback 2018 beweist er darum gleich aller Welt, wie erwachsen und sensibel er jetzt ist. Und quält dafür Tiere.

Im Vlog fisht er einen Fisch aus seinem Koi-Teich, welchen er dann mit einer Herzrhythmusmassage «wiederbeleben» möchte. Anschliessend schiesst er mit einem Elektroschocker auf zwei Ratten, die es gewagt haben, in seiner 6.5-Millionen-Villa zu sterben.

Grund 3: Das Baby bekommt einen tollen Onkel

Nicht nur Logan Paul ist eine richtige Spassbombe, sondern auch sein Bruder Jake. Jake wurde bekannt durch seine Rolle als Dirk Mann in der Disney Channel-Serie «Bizaardvark». Dort wurde er jedoch rausgeschmissen. Der Grund: Das exzentrische Verhalten und der partyfreudige Lebensstil von Jake fand Disney nicht vertretbar.

Daraufhin startete er seinen Youtube-Channel und begann einen Hit-Song nach dem anderen rauszuhauen. Wie wärs mit einer Kostprobe des Tonkunstwerks «My Teachers»? Darin disst er Lehrer, weil sie ihm nicht beibringen, wie man Mädchen dazu bekommt, ihm auf DM's zu antworten.

Das war übrigens die Antwort eines Lehrers:

Oder doch lieber «It's Everyday Bro»? Ein absoluter Klassiker im Genre «Ich bin geiler als du, weil ich eine Rolex trage».

Hach, wir hoffen alle, dass das Baby die musikalischen Gene geerbt hat.

Grund 4: Das Baby bekommt voll die LGBTQ+-Vorbilder

Nichts hilft einem Kind mehr, seine Sexualität frei auszuleben, als wenn es von den Eltern dabei unterstützt wird. Dass Logan Paul voll das LGBTQ+-Vorbild ist, bewies er anfangs 2019.

In seinem Podcast «Impaulsive» nahm er sich mit seinem Kollegen Mike Majlak vor, jeden Monat ein Neujahrsvorsatz umzusetzen. Im März war dieser: «Einen Monat schwul zu sein». Ihr Plan war es «ein Monat lang zu swingen und dann wieder hetero zu sein.»

Weil alle homosexuellen Menschen swingen und Hetero- und Homosexualität etwas ist, was man einfach an- und abschalten kann. Good Vorbild, Bro.

Grund 5: Das Baby lernt, Menschen über den Tisch zu ziehen

Der letzte Grund, wieso Logan Paul ein toller Papa wird, zeigt sich bei seinem Umgang mit Geld. Im Herbst 2021 begann Logan Paul für sein NFT-Projekt «CryptoZoo» zu werben. Das Projekt wurde von Pokémon inspiriert und von Paul als „«ein wirklich lustiges Spiel, mit dem man Geld verdient » vermarktet.

Sammler konnten NFT-Eier kaufen und ausbrüten. Diese Tiere wurden dann durch Photoshop-Bilder zum Leben erweckt und stellten Hybriden wie Pinguinhaien oder Entenhunden dar.

Das Spiel wurde jedoch nie veröffentlicht. Daraufhin wurde am 2. Februar 2023 eine Sammelklage gegen Logan Paul eingereicht. So sollen Paul und sein Team Investoren betrogen haben. Diese bestritten jedoch jegliches Fehlverhalten und gaben stattdessen den Entwicklern die Schuld. Gegenüber dem «Rolling Stone»-Magazin behauptete er zudem, dass «alle Anspruchsberechtigten eine Entschädigung erhalten».

Fazit

Ob Logan Paul durch die obengenannten Gründe wirklich zum nächsten Superdad wird, wird sich noch zeigen. Während wir alle weinen, weil sich solche tollen Menschen fortpflanzen, stattet Logan Paul wahrscheinlich schon das Babyzimmer mit Kameras aus, dass wir bald auch einen Family-Channel von den Pauls geniessen können. Wir freuen uns!!!!