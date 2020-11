Leben

Kommentar

«The Queen's Gambit» – die beste Netflix-Serie des Jahres?



Kommentar

Warum «The Queen's Gambit» die perfekte Serie für das Hier und Jetzt sein könnte Bild: netflix

Schach-Genie Beth Harmon ist eine dieser Underdogs, wie wir es gerne wohl wären: Fehlerhaft und problembeladen, ja – aber jemand, der am Schluss reüssiert.

Nein, ich spiele kein Schach.

Ich kenne zwar die Regeln, doch meine Schachkarriere beschränkt sich auf Partien gegen meinen damals doch sehr jungen Sohn, weswegen ich nun selbstredend keine Ahnung habe, was die «sizilianische Verteidigung» wäre. Oder etwa das «Damengambit». Letzteres ist Titelgeber der Netflix-Serie «The Queen's Gambit», das weltweit (und in der Schweiz) wochenlang auf der 1 der Netflix-Top-Ten war (und erst letzte Woche durch die neuste Staffel von «The Queen» auf den zweiten Platz verdrängt wurde).

Wieso ist eine fiktive Geschichte über eine nerdige Wettkampfart, die in den 60er-Jahren spielt, erfolgreich? Und relevant?

«The Queen's Gambit»; Plot: Beth Harmon wächst in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky auf. Dort entdeckt sie ihr Talent zum Schachspiel und sie steigt nach und nach zur Profispielerin in diesem männerdominierten Sport auf. Die im Heim erworbene Medikamenten- und später auch Alkoholabhängigkeit steht ihr dabei ebenso im Weg wie es auch ihre Obsession für das Schachspiel verstärkt. Die Serie gipfelt mit dem Schachweltmeisterschafts-Finale in Moskau.

Erstmal muss gesagt werden, dass man nicht Schach verstehen, geschweige denn lieben muss, um die Serie zu geniessen. Schon mal gut.

Dann aber wäre da der Cast. Der ist so richtig, richtig gut.

Bild: netflix

Bild: netflix

Erwähnenswert wären etwa Harry Melling (den man von den Harry-Potter-Filmen her kennt – er spielte den Saugoof Dudley Dursley) oder Thomas Brodie-Sangster (ihn kennt man auch, mit seinem unverwechselbarem Gesicht ... und zwar von ... verdammt, woher kennen wir den schon wieder? GENAU: Der kleine Bub aus «Love Actually»!) – beide spielen Schach-Gegner Beths, die sich zu enge Freunde wandeln. Ebenso gefallen die grossartige Marielle Heller als Adoptivmutter Alma Wheatley und Newcomerin Moses Ingram as Beths rebellische Jugendfreundin Jolene.

Und, oh ja, Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy ist eine Wucht. Natürlich kommt ihr zugute, dass man ihr eine ungemein ikonische Rolle auf den Leib geschneidert hat. Aber, hey, eine ganze Staffel quasi im Alleingang stemmen, das braucht was.

Bild: netflix

Vor allem ist aber die cinematography und das Set-Design nur noch schön, schön, schön. Etliche Kameraeinstellungen wirken wie Kunstfotos, Gemälde gar. Kommt noch eine historische Sorgfalt dazu und die Serie ist Szene für Szene, schlicht eine Augenweide: Die US Open in Las Vegas, die Mexico City International Tournament 1966, die Weltmeisterschaft in Moskau 1967 – perfekte Ästhetik überall. Dass man der Filmfigur Beth Harmon ein Flair für schicke Mode und aparte Frisuren gegeben hat, tut noch das Seine.

Bild: netflix

Bild: netflix

Okay, Hauptdarstellerin wie Ensemble sind vorzüglich, die Serie optisch eine Augenweide. Aber wieso soll nun diese fiktive Geschichte, die in den 60er-Jahren spielt, relevant sein? Haben wir's hier nicht letztendlich mit einem handelsüblichen Aschenputtel-Narrativ zu tun? Sowas lauft gerne mal Gefahr, in die Schnulze abzudriften, nicht?

Zu Letzterem: Nein. Dazu ist das Storytelling – analog dem Charakter der Hauptfigur – viel zu sachlich. Beths Tabletten- und Alkoholsucht wird als Fakt und ohne zu werten dargestellt; Flashbacks zum Freitod ihrer Mutter werden aus der Sicht des noch sehr jungen Kindes gezeigt. Emotionen werden durch die Handlung erzeugt, nicht durch dramatische Szenen.

Bild: netflix

«The Queen's Gambit» ist nun mal eine hochstilisierte Fiktion – und gerade das macht sie zur vielleicht perfekten Serie für die Gegenwart, denn: Wir alle haben uns etwas mehr Schönheit in unserem Alltag verdient.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir alle haben eine mehr als grosszügige Portion nervenaufreibendes Real-Life-Drama und Gefahr abbekommen gepaart mit Unschärfe und Kompliziertheit. Was wir nun brauchen, sind 7 Folgen optischer Genuss gepaart mit intelligenten Figuren, die sich in einer übersichtlichen Geschichte bewegen. Genau das liefert «The Queen's Gambit».

Ach, vielleicht brauchen wir alle eine innige Umarmung. Und die etwas holzige Beth Harmon ist die, die sie uns geben kann.

Bild: netflix

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

History Porn: Showbiz-Edition, Teil XI So spielt man Schach, wenn man nicht atmen darf Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter