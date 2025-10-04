trüb und nass19°
Kommentar

Gilmore Girls: Warum ich die Serie auf Netflix jedes Jahr wieder schaue

Keiko Agena, Yanic Truesdale, Liza Weil, Kelly Bishop, Edward Herrmann, Melissa Mccarthy, Liz Torres, Sean Gunn, Milo Ventimiglia, Scott Patterson, Lauren Graham, Alexis Bledel &amp; Jared Padalecki C ...
Nach sieben Staffeln fühlen sie sich wie gute Bekannte an: der Cast von «Gilmore Girls».Bild: www.imago-images.de
Kommentar

Diese Serie ist maximal cringe – und gerade deswegen so grossartig

«Gilmore Girls» wird 25 Jahre alt. Warum ich die Serie jedes Jahr wieder schaue – und wann das Fan­tum zu weit geht.
04.10.2025, 15:5504.10.2025, 15:55
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Wenn im Herbst die ersten Blätter von den Bäumen fallen, beginnt die «La La La La season». So nennen eingefleischte Fans von «Gilmore Girls» die Zeit im Jahr, in der sie die Mutter-Tochter-Serie aus den 2000ern wieder von vorn beginnen, oft zum x-ten Mal. Dazu gehöre auch ich.

Andere gehen ins Yoga, ich gucke «Gilmore Girls». Die charakteristischen «La La La Las», die die Serie musikalisch durchziehen, üben eine beinahe therapeutische Wirkung auf mich aus.

Aber hört selbst:

Video: YouTube/Lezylol

Es ist wohl kein Zufall, dass «Gilmore Girls» gerade in den kälteren Jahreszeiten Hauptsaison hat. «Gilmore Girls» ist wie ein warmes Bad – eine Serie zum Wohlfühlen, zum Anlehnen, zum Auftanken. Eine heile Welt, in die man immer zurückkehren kann.

Zur Serie
«Gilmore Girls» von Amy Sherman-Palladino wurde in den USA zwischen 2000 und 2007 ausgestrahlt. Seit 2014 sind alle 7 Staffeln und 153 Folgen auf Netflix. 2016 erschien dort ausserdem ein vierteiliges Sequel.
2023, 16 Jahre nach Ende der Serie, war «Gilmore Girls» in den USA wieder unter den Top 10 der meistgestreamten Shows, sogar noch vor der beliebten Sendung «Friends».
Eine Fortsetzung der Serie ist zurzeit nicht in Sicht. Zum 25. Jubiläum ist laut dem «Hollywood Reporter» aber ein Dokumentarfilm geplant, für den Darstellerinnen und Crew-Mitglieder interviewt wurden.
infobox image
Lorelai (l.) und Rory sind Mutter und Tochter – und beste Freundinnen.Bild: imago stock&people

Im Zentrum der Serie steht eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und zwar jene der alleinerziehenden quirligen Lorelai Gilmore (Lauren Graham) und ihrer klugen gleichnamigen Tochter, die nur Rory (Alexis Bledel) genannt wird. Sie wohnen in der überschaubaren und gemütlichen Kleinstadt Stars Hollow.

Die Serie begleitet das Leben der zwei Hauptcharaktere – ihre Alltagsschwierigkeiten, Liebes- und Freundschaftsgeschichten, Trennungen sowie eine Reihe seltsamer Stadtfeste und -traditionen. Dramatische Handlungsstränge oder Episoden gibt es kaum. (Den verheerenden Streit zwischen Mutter und Tochter Ende der fünften Staffel vergessen wir jetzt einmal.)

Film Stills from Gilmore Girls Episode: Rory s Birthday Parties Alexis Bledel, Melissa McCarthy, Lauren Graham November 9, 2000 Photo Credit: Randy Tepper PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 30846532
Rory wächst nach dem Sprichwort «Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszuziehen» auf.Bild: imago stock&people

Lorelai und Rory bezeichnen sich als «beste Freundinnen» – kritische Stimmen sagen: Sie sind co-abhängig. Sie bestellen sich Unmengen an Essen, trinken besorgniserregend viel Kaffee in Luke’s Café und reden immer ein wenig zu viel, zu laut, zu schnell, gespickt mit Popkultur-Referenzen, die kein Mensch jemals alle verstehen kann. Lorelai träumt vom eigenen Hotel, Rory von Harvard.

Das fiktive Städtchen Stars Hollow in Connecticut ist derweil ein Ort voller skurriler Figuren. Da ist zum Beispiel Kirk (Sean Gunn), der jeden Tag einen anderen Beruf ausübt, in seiner Freizeit verstörende Indie-Kurzfilme dreht und trotz alledem in der Kleinstadt in seiner Eigenart akzeptiert wird. Oder Paris (Liza Weil), Rorys forsche und ehrgeizige Mitschülerin, die sich von der fiesen Konkurrentin zur Freundin – oder zumindest so etwas in der Art – entwickelt.

Diesen Klassiker wollen wir euch nicht vorenthalten: «A film by Kirk»

Video: YouTube/Adrianna Bakker

Die Charaktere sind Originale, sie sind unperfekt, oft nervig, aber dennoch oder vielleicht gerade deswegen ungemein liebenswert und echt. Sie sind die erfrischende Antithese in Zeiten von geschliffenen, in Pastellfarben gehaltenen und sich auf gruselige Art ähnelnden Streaming-Serien. Zeiten, in denen man es möglichst vermeiden will, «cringe» zu sein.

Denn «Gilmore Girls» ist maximal cringe. Die Charaktere bugsieren sich immer wieder in Fettnäpfchen hinein und sagen ständig unpassende Dinge. Schlimm ist das trotzdem nicht. Die Serie vermittelt einem damit das Gefühl, dass man auch mal eine Fünf gerade sein lassen kann. Und alles schon irgendwie gut kommt.

Auch wenn der Plot nicht immer nachhallt, anderes aus «Gilmore Girls» bleibt haften: sei es der übersteigerte Kaffeekonsum der Protagonistinnen, Lorelais Kleidungsstil, ihre Gelassenheit oder die Angewohnheit der Gilmore Girls, alles auszusprechen, was ihnen gerade durch den Kopf geht.

Film Stills from Gilmore Girls (Episode: Kiss and Tell) Lauren Graham, Alexis Bledel 2000 Photo Credit: Scott Humbert PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 30846561
Lorelai und Rory schlendern durch Stars Hollow – die herbstlich roten Blätter sind das Markenzeichen der Serie.Bild: imago stock&people

Nicht nur Millennials, auch die Gen Z liebt «Gilmore Girls». Auf Instagram und TikTok zelebrieren unzählige Fan-Accounts den Anbruch des Herbsts, träumen sich in die Welt von Stars Hollow hinein und diskutieren darüber, ob Jess, Dean, Logan oder Tristan am besten zu Rory passt.

Diese Begeisterung geht zuweilen so weit, dass die Internet-Fangemeinde von «Gilmore Girls» eine beinahe übersteigerte Sehnsucht nach dem heilen, gegen aussen abgeschlossenen Stars Hollow entwickelt. Und hier lauert möglicherweise auch die Gefahr von Komfortserien wie «Gilmore Girls», in denen Weltpolitik, Klimawandel und Kriege nur als Referenzen am Rande stattfinden: Man muss aufpassen, sich nicht darin einzubunkern.

Schaust du «Gilmore Girls»?
An dieser Umfrage haben insgesamt 246 Personen teilgenommen

Du bist ein «Gilmore Girls»-Ultra? Dann teste dein Wissen im Quiz!

Wie gut erinnerst du dich an «Gilmore Girls»? Teste hier dein Langzeitgedächtnis

Mehr dazu:

14 Serien und Filme für ein gemütliches Bingewatching im Herbst
5
