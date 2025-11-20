«Ich habe kein Zuhause»: Ex-Weltstar Kevin Spacey steckt in finanzieller Krise

Nach zahlreichen Vorwürfen der sexuellen Belästigung verrät «House of Cards»-Star Kevin Spacey, dass er momentan keinen festen Wohnsitz hat und hauptsächlich in Hotels lebt.

Anika Jany / watson.de

Kevin Spacey kann seit dem Start seiner Laufbahn als Schauspieler in den 1980er-Jahren auf eine lange Karriere, die über 80 Rollen in Film- und Fernsehproduktionen umfasst, zurückblicken. Besondere Berühmtheit erlangte er durch seine Rolle als Francis «Frank» Underwood in der Erfolgsserie «House of Cards» (2013-2017).

Kevin Spaceys Ruf hat sich auch nach seinem Freispruch noch nicht erholt. Bild: keystone

Im Oktober 2017 wurde dem Schauspieler von seinem Kollegen Anthony Rapp allerdings sexuelle Belästigung auf einer Party im Jahr 1986 vorgeworfen. Spacey war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt, Rapp 14. Seitdem haben noch 30 weitere Männer Vorwürfe gegen Spacey erhoben, welche der zweifache Oscar-Gewinner leugnete.

Im Jahr 2023 wurde Kevin Spacey in einem der grössten #MeToo-Verfahren Englands von den Vorwürfen freigesprochen. Nun verrät der Schauspieler allerdings, dass er nach den Anschuldigungen noch immer nicht rehabilitiert ist.

Kevin Spacey verrät: «Ich lebe in Hotels»

In einem Interview mit »The Telegraph« erklärt der »American Beauty«-Schauspieler, dass er momentan keinen festen Wohnsitz hat. Seine finanzielle Situation sei zudem »nicht gut".

Zur Zeit der sexuellen Belästigungsvorwürfe lebte Spacey in Baltimore. Das Haus, in welchem er zwölf Jahre wohnte, soll er aber nun verloren haben. Stattdessen lebt er in Airbnbs und Hotels, er habe «buchstäblich kein Zuhause». Im Interview erklärt er seine Lage genauer:

«Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch. Ich hatte kaum Einnahmen und alles ging raus. […] Seltsamerweise fühle ich mich wieder an den Anfang meiner Karriere zurückversetzt: Ich bin einfach dorthin gegangen, wo es Arbeit gab. Alles ist eingelagert, und ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Lage weiter verbessert, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte.»

So versucht Kevin Space wieder auf die Beine zu kommen

Um finanziell wieder unabhängiger und freier zu werden, bereitet sich Spacey gerade darauf vor, in einem Ferienort auf Zypern in einer Big Band zu singen. Auf diese Weise versucht er, wieder Fuss im Showbusiness zu fassen.



Die Ticket-Preise für seine «Songs & Stories»-Performance begannen ab 220 Pfund; das VIP-Paket inklusive eines 30-minütigen Meet and Greet, einer Flasche Champagner und einer Obst-Platte kostete Fans 1000 Pfund, laut «The Sun».

Im Mai dieses Jahres zeigte sich Spacey nach langer Zeit mal wieder im Rampenlicht, um bei einer Gala in Cannes einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk entgegenzunehmen.

Vor dieser Verleihung wurde behauptet, dass der Schauspieler und Regisseur bei den Filmfestspielen nicht willkommen sei, so «Daily Mail».