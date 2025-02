Bafta-Awards: «Konklave» als bester Film ausgezeichnet

Mehr «Leben»

«Konklave» mit Ralph Fiennes wird immer noch in Schweizer Kinos gespielt. Bild: keystone

Der Vatikan-Thriller «Konklave» ist bei der Verleihung der britischen Bafta-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden. Das Werk des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger setzte sich am Sonntag in der Hauptkategorie durch.

Angetreten war «Konklave» gegen den Musical-Thriller «Emilia Pérez», die Bob-Dylan-Biographie «Like A Complete Unknown», das Drama «Der Brutalist» und den Cannes-Gewinner «Anora» durch. «Konklave» handelt von Verrat und Intrigen rund um die Wahl eines Papstes

Das Musical «Emilia Pérez», das Anfang des Jahres bei den Golden Globes in vier Kategorien ausgezeichnet worden war, wurde bei der Gala in London als bester nicht-englischsprachiger Film geehrt. Zoe Saldana wurde für ihre Darbietung in dem Film zudem als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Den Preis als beste Hauptdarstellerin erhielt Mikey Madison für ihre Rolle als Stripperin in «Anora». Zum besten Hauptdarsteller wurde Adrien Brody («Der Brutalist») gekürt. (sda/afp)