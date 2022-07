Dieser Künstler schenkt alten Bildern neues Leben –und das Ergebnis ist ziemlich nice!

In Secondhand-Läden und auf Flohmärkten kauft er alte Gemälde und ergänzt sie mit modernen Elementen aus der Popkultur. Wie das dann aussiehst, siehst du hier:

9 Koch-Typen, die du besser nicht in deinem Freundeskreis hast, wenn du gerne isst

Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand – 10 Beweise

Elektrische Einräder erobern US-Städte: «Der Mensch ist dafür gemacht, sich so zu bewegen»

Britney Spears singt abgeänderte Version ihres «Baby One More Time»-Hits

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Nachts kam die Panikattacke»: Ein Lehrer erzählt, warum er seinen Job an den Nagel hängte

Der Tod der 4-jährigen Liza Dmitrieva in Winnyzja rührt die Welt

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

Diese Krankmacher vermiesen uns die Sommerferien – so beugst du vor

Die Ferien stehen vor der Tür – und ich will euch die Vorfreude ja nicht vermiesen, aber am Strand, am Grillbuffet oder im Hotelbett lauern fiese Krankmacher. Je nachdem lohnt es sich, einige Vorkehrungen zu treffen.

Zuerst mal dies, auch wenn's niemand hören mag: Covid ist noch nicht vorbei. Vollbesetzte Flugzeuge und Züge und Essensschlachten am All-inclusive-Buffet bergen immer noch ein gewisses Risiko. Die Länder mit den meisten Corona-Infektionen pro 100’000 Einwohner sind übrigens Isle of Man (gut, ich kenne jetzt auch niemanden, der dort seine Sommerferien verbringt), Martinique und Brunei, gefolgt von San Marino, Frankreich und Luxemburg.