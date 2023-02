Diese 7 Trends aus den 2000ern kommen im Jahr 2023 (wieder) 😳

Was interessiert es dich, denkst du? Du orientierst dich ja eh nicht am wirren Designer-Geschwafel? Okay, okay. Aber zu wissen, was du dieses Jahr unter Umständen ertragen musst oder worauf du dich freuen kannst, ist ja sicher nicht verkehrt.

Was trägt der modebewusste Mensch eigentlich im Jahr 2023? Dass Männerröcke angeblich wieder angesagt sind, wissen wir bereits.

Auch die folgenden 7 Trends sollen dieses Jahr wieder hip sein. Oder zumindest hipper als das Wort «hip».

Da die Autorin selbst kein Modemogul ist, haben wir mal dieses Internet konsultiert, was die Fashionistas so für Trends prophezeien. Und eines können wir schon verraten: Wer die 2000er gelebt hat, wird gleich ein gewaltiges Déjà-vu erleben.

Ballerinas

Sagt wer?

Unter anderem der Business Insider beschwört die klassischen Ballerinas wieder herauf. Weil bequem, sagen sie. Vor allem Ballerinas aus Satin-Stoff seien bald der Renner.

Kennen wir woher?

Mitte bis Ende der 2000er warst du cool, wenn du einen Jeansrock getragen hast. Darunter eine Leggings und an den Füssen – of course! – Ballerinas. Niemand war böse, als der Trend mit den flachen Latschen wieder verschwand. Jetzt ist er offenbar wieder da.

bild: pinterest

Der sichtbare Tanga

Sagt wer?

Zum Beispiel Dua Lipa. Und wenn sie es vormacht, ziehen ihre 90 Millionen Follower bestimmt bald nach.

Kennen wir woher?

Als freches Accessoire zu jeder Miss-Sixty-Hose. Oder mindestens in Kombination mit ultra-knappen Hüftjeans.

Und passend dazu:

(Ultra-)tief sitzende Cargo-Hosen

Sagt wer?

Diverse Modeblogs. In den Shops ist der Trend bereits angekommen.

Kennen wir woher?

Aus unserem eigenen Kleiderschrank. Die Cargohosen-Liebe war Anfang der 2000er kurz, aber intensiv.

Pink (in Cargohosen und barfuss), Christina Aguilera und Lil Kim bei den Music Video Awards 2001 in New York. bild: imago

Der Seitenscheitel

Sagt wer?

Unter anderem Kim Kardashian.

Vorbei sind die Zeiten, als sich die Gen-Z deswegen über die Millennials echauffierte. Der Seitenscheitel ist zurück! Bäm!

Sängerin und Schauspielerin Ashley Tisdale machte es vor: Das war die richtige «Höhe» für einen Seitenscheitel. Bild: AP

Der Scheitel bei langen Haaren gehört ... ... mittig. ... seitlich.

Unterwäsche als Überwäsche

Sagt wer?

Die Modeschöpfer bei den Präsentationen der Frühlings- und Sommer-Kollektion. Ideal sind knapp geschnittene Corsagen-Tops, auch Spitze ist im Jahr 2023 wieder spitze, sagen die Designer.

Kennen wir woher?

Nun. Aus Gründen war es bis mindestens 2005 irgendwie normal, im Alltag Unterwäsche-ähnliche Tops zu tragen. Haben wir so bei Christina Aguilera abgeguckt.

Bild: www.imago-images.de

Jeans-mit-Jeans-Combo

Sagt wer?

Die Designer. Zum Beispiel Givenchy, Fendi oder Prada.

Hier für die Herren. screenshot: vogue

Oder sowas für die Damen. Ein Gast der Mailänder Fashion Week präsentiert den Trend und macht die Designer stolz. Bild: www.imago-images.de

Kennen wir woher?

Unter anderem von diesem ikonischen Bild von Britney Spears und Justin Timberlake bei den American Music Awards anno 2001.

Bild: AP

Wer wäre nicht glücklich, das wieder überall zu sehen?

Westerncore

Sagt wer?

Fashion Blogs. Die empfehlen für einen stilsicheren Auftritt Jeanshemden, (Fake-) Ledergürtel, Fransenjacken (FRANSENJACKEN!) und natürlich die obligaten Cowboystiefel.

Kennen wir woher?

Aus Madonnas fescher Cowboy-Phase im Jahr 2000.

Und von den richtigen Cowboys natürlich.

Und jetzt sag du uns:

Welchen Trend wünschst du dir (aus den 2000ern) zurück?

Lass es uns in den Kommentaren wissen!

Zum Abschluss noch ein kleiner Psychotest :