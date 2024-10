Video: watson/watson/sabethvela

«Winter Arc»: Darum ist der 1. Oktober der neue 1. Januar

Der Herbst ist angebrochen und somit auch die kalte Jahreszeit. Der «Winter Arc»-Trend soll dich bis Ende Jahr motiviert halten.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Das vierte und somit letzte Quartal von 2024 ist angebrochen. Um auch in den düsteren Herbst- und Wintermonaten die Motivation nicht zu verlieren, geht auf TikTok gerade ein neuer Trend viral: die sogenannte «Winter Arc»-Challenge. Was Winter Arc ist, was die Regeln davon sind und wieso der 1. Oktober nun der neue 1. Januar ist, erfährst du hier.

Vorsicht, dieses Video kann Spuren von Anglizismen enthalten.

Video: watson/watson/sabethvela

Mehr Videos:

Video: watson/nico bernasconi

Video: watson/din