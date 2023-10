Endlich Herbst! Das sind die Lieblings-Accessoires der watsons

«Wenn's so richtig neblig, feucht und unwirtlich wird, muss meine Barbour-Jacke her. Die einzige Markenkleidung, die ich besitze. Ein Erbschaden, den mein Vater bei mir angerichtet hat, weil er meine gesamte Kindheit hindurch in so britischen Katalogen rumgestöbert hat, wo es diese teuren Strickpullover mit den Ellbogen-Patches und karierte Golfhosen gibt. Manchmal kaufte er einen dieser Pullis, um im Herbst damit Laub rechen zu gehen. Zumindest sah er sich in seiner Vorstellung so chic im Garten rumstehen, doch angezogen hatte er ihn nie. Weil er, wie er sagte, einfach zu schön sei. Bis er es dann irgendwann nicht mehr war, weil die Motten ihn auch sehr gerne mochten. Die Moral von der Geschichte ist jetzt eben die, dass man seine teuren Kleider schon tragen muss. Et voilà: Hier bin ich, mitten in einer irischen Landschaft.»

Anna Rothenfluh