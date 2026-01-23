Das Leben in einer WG – in 18 (leider) akkuraten Memes

Zusammen leben ist meistens viel lustiger als alleine. Allerdings darf und muss man sich auch den Tücken und Herausforderungen bewusst sein.

Die folgenden Memes bringen das Leben in einer WG ziemlich genau auf den Punkt.

Je nach Lebensstil trifft man sich gerne zu Unzeiten. Falls überhaupt.

Mein Mitbewohner, der um 05.30 Uhr aufsteht vs. Ich, wie ich um 05.30 zu Bett gehe

Man will ja freundlich bleiben. Eigentlich.

Wenn dein Mitbewohner nicht aufhört zu reden, du aber eigentlich Netflix schauen wolltest

Weniger Fragen, für die du keine Antworten hast, wären auch okay.

Wo warst du die ganze Nacht? Wessen Höschen sind das? etc.

Ich, immer noch betrunken: Gute Frage​

Es gibt Dinge, die willst du nicht sehen.

Wenn du aus Versehen deinen Mitbewohner siehst, wie er sich umzieht

Die Liebe ist schnell vorbei, wenn sich jemand am Essen des anderen vergreift.

Im Ernstfall: Alles verstecken oder abschliessen.

Andererseits ...

... warst du es möglicherweise einfach selbst.

TÜ-RE ZU, hab ich gesagt.

Wenn jemand in mein Zimmer kommt und beim Rausgehen die Türe offen lässt

Fleissige Mitbewohner haben einen Orden verdient! Oder sowas:

Wir sind alle gleich. Ausser die Leute, die ihr Geschirr selbst abwaschen. Die sind etwas Besseres.

Die unfleissigen, hingegen, verdienen diesen Blick:

Wenn du gerade eben die Küche geputzt hast, und dann dein Mitbewohner kommt und alles ruiniert

Applaus für dich selbst!

Wenn alle schlafen, und du die Mirkowelle rechtzeitig stoppst, bevor es piepst

Worst Case.

Drei Mitbewohner, ein Badezimmer – und du musst kacken

Oder ist das hier schlimmer?

Wenn deine Mitbewohnerin betrunken mit ihrem Freund nach Hause kommt, und du sie rummachen hören kannst

Oder so:

Wenn du versuchst zu schlafen und denen Mitbewohner onanieren hörst

Hinfort mit dir, Mitbewohner!

Wenn dein Mitbewohner krank ist und überall herum hustet

Okay, merci, Bro.

Wenn dir der Mitbewohner erlaubt, dass du sein Shampoo benutzen kannst, du aber schon die vergangenen Monate alles von ihm benutzt hast

Es geht natürlich auch anders <3

Wenn dein Mitbewohner dein bester Freund ist

Und manchmal sind sie richtig schnell zu begeistern.

Du: Gibst ein Ei zu den Instant-Ramen

Mitbewohner: Das ist echtes Gourmet-Zeug



(sim)

