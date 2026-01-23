wechselnd bewölkt-2°
Leben
Lifestyle

Das Leben in einer WG – in 18 (leider) akkuraten Memes

Das Leben in einer WG – in 18 (leider) akkuraten Memes

23.01.2026, 11:2423.01.2026, 11:24

Zusammen leben ist meistens viel lustiger als alleine. Allerdings darf und muss man sich auch den Tücken und Herausforderungen bewusst sein.

Die folgenden Memes bringen das Leben in einer WG ziemlich genau auf den Punkt.

Je nach Lebensstil trifft man sich gerne zu Unzeiten. Falls überhaupt.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Mein Mitbewohner, der um 05.30 Uhr aufsteht vs. Ich, wie ich um 05.30 zu Bett gehe

Man will ja freundlich bleiben. Eigentlich.

Mitbewohner Memes
Bild: reddit

Wenn dein Mitbewohner nicht aufhört zu reden, du aber eigentlich Netflix schauen wolltest

Weniger Fragen, für die du keine Antworten hast, wären auch okay.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Wo warst du die ganze Nacht? Wessen Höschen sind das? etc.
Ich, immer noch betrunken: Gute Frage​

Es gibt Dinge, die willst du nicht sehen.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Wenn du aus Versehen deinen Mitbewohner siehst, wie er sich umzieht

Die Liebe ist schnell vorbei, wenn sich jemand am Essen des anderen vergreift.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Im Ernstfall: Alles verstecken oder abschliessen.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Andererseits ...

Memes über Mitbewohner
Bild: imgur

... warst du es möglicherweise einfach selbst.

TÜ-RE ZU, hab ich gesagt.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Wenn jemand in mein Zimmer kommt und beim Rausgehen die Türe offen lässt

9 WG-Geschichten aus der Hölle – und was hast du erlebt? 🙈

Fleissige Mitbewohner haben einen Orden verdient! Oder sowas:

Mitbewohner Memes
Bild: imgur

Wir sind alle gleich. Ausser die Leute, die ihr Geschirr selbst abwaschen. Die sind etwas Besseres.

Die unfleissigen, hingegen, verdienen diesen Blick:

Mitbewohner Memes
Bild: x

Wenn du gerade eben die Küche geputzt hast, und dann dein Mitbewohner kommt und alles ruiniert

Applaus für dich selbst!

Mitbewohner Memes
Bild: imgur

Wenn alle schlafen, und du die Mirkowelle rechtzeitig stoppst, bevor es piepst

Worst Case.

Lustige Memes über Mitbewohner
Bild: imgur

Drei Mitbewohner, ein Badezimmer – und du musst kacken

Oder ist das hier schlimmer?

Lustige Memes über Mitbewohner
Bild: imgur

Wenn deine Mitbewohnerin betrunken mit ihrem Freund nach Hause kommt, und du sie rummachen hören kannst

Oder so:

Lustige Memes zu Mitbewohnern
Bild: facebook

Wenn du versuchst zu schlafen und denen Mitbewohner onanieren hörst

Hinfort mit dir, Mitbewohner!

Mitbewohner Memes
Bild: x

Wenn dein Mitbewohner krank ist und überall herum hustet

Okay, merci, Bro.

Mitbewohner Memes
Bild: x

Wenn dir der Mitbewohner erlaubt, dass du sein Shampoo benutzen kannst, du aber schon die vergangenen Monate alles von ihm benutzt hast

Es geht natürlich auch anders <3

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Bild: reddit

Wenn dein Mitbewohner dein bester Freund ist

Und manchmal sind sie richtig schnell zu begeistern.

Mitbewohner Memes
Bild: instagram

Du: Gibst ein Ei zu den Instant-Ramen
Mitbewohner: Das ist echtes Gourmet-Zeug

(sim)

Mehr Probleme mit Mitbewohnern:

Du denkst, deine Mitbewohner sind schlimm? Dann lies dir mal diese 12 ekligen Storys durch!
