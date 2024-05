Das Bauchnabel-Piercing ist zurück: Welches ist das schönste Piercing?

Welches ist das Piercing aller Piercings? Sag!

Neulich, an der morgendlichen Redaktionssitzung, wurde rege über Bauchnabel-Piercings diskutiert. Junge Menschen täten sich wieder Bauchnabel-Piercings stechen lassen. An wärmeren Frühlingstagen habe man wieder vermehrt Leute mit einem mit Pflaster zugepappten Nabel gesehen. Der Schmuck sei jetzt wieder in.

Ein frisch gestochenes Bauchnabel-Piercing. Bild: instagram

Wie, wieder in? Waren die Piercings am Nabel jemals out? [Autorin richtet entrüstet ihr eingestanztes Metall unter dem Hosenbund.]

Was uns in diesem Zusammenhang eigentlich am meisten interessiert: Welches ist das hässlichste unbeliebteste Piercing, sofern es so eins überhaupt gibt?

Und hier, einfach so: H.P. Baxxter mit seinem Augenbrauen-Piercing.

H.P. Baxxter, besser bekannt als: Scooter. Hyper Hyper! Bild: Georg Wendt/dpa/Archivbild/dpa-bilder

Da wir nicht allzu negativ klingen wollen, fragen wir einmal andersherum: Welches ist das schönste Piercing, das man sich stechen lassen kann?

Wir haben dir dafür ein Duell gebastelt.

Stimme für deinen Favoriten ab!

(Auf den hintersten Rängen findest du dann das vermutlich unbeliebteste Piercing. Hihi.)

Rangliste

PS: Wir haben nur die einfachen Varianten ins Duell aufgenommen, also einzelne Piercings, nicht etwa zwei nebeneinander. Falls wir trotzdem das beste Piercing vergessen haben, lass es uns in den Kommentaren wissen!

