wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Leben
Literatur

Britische Autorin Jilly Cooper nach Sturz mit 88 gestorben

This Sept. 20, 2025 file photos shows author Jilly Cooper at The Queen&#039;s Reading Room Festival, a literary event celebrating the power and benefits of reading, held at Chatsworth in Derbyshire, E ...
Am bekanntesten war Cooper für ihre Liebesromane der Reihe Rutshire Chronicles mit dem Springreiter Rupert Campbell-Black als Protagonist.Bild: keystone

Britische Autorin Jilly Cooper nach Sturz mit 88 gestorben

06.10.2025, 15:1606.10.2025, 15:16

Die britische Romanautorin Jilly Cooper ist nach einem Sturz im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihre Agentur Curtis Brown in einem Statement mit. Demnach war Cooper am Sonntag gestorben.

«Ihr unerwarteter Tod ist ein völliger Schock», schrieben ihre Kinder Felix und Emily laut der Mitteilung.

Am bekanntesten war die Autorin nach Angaben der Nachrichtenagentur PA für ihre Liebesromane der Reihe Rutshire Chronicles mit dem Springreiter Rupert Campbell-Black als Protagonist. Eines der Bücher, «Rivals», wurde zuletzt von Disney+ als Fernsehserie adaptiert.

Cooper galt auch als Freundin von König Charles III. und Königin Camilla. Die Königin zeigte sich bestürzt über den Tod der Autorin. Cooper sei «eine wunderbar witzige und mitfühlende Freundin» gewesen, schrieb sie in einem Statement. Nur sehr wenige Schriftsteller seien schon zu Lebzeiten eine Legende, «aber Jilly war eine davon». Sie hoffe, dass Coopers Jenseits «voller unglaublich gut aussehender Männer und treuer Hunde» sein werde. (sda/dpa)

Mehr zum Thema Literatur:

Mark Twain in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Regisseur Stefan Haupt: «Ich habe Max Frischs Gebot gebrochen»
Der Roman «Stiller» von Max Frisch galt lange als unverfilmbar. Regisseur Stefan Haupt hat das widerlegt. Im Gespräch erklärt er, was der Roman mit Selfies zu tun hat und wo er sich darin wiedererkennt.
Mit «Stiller» (1954) wurde Max Frisch zum Star. Bis heute fasziniert der Roman, der längst als Schweizer Klassiker gilt – trotzdem wurde er bisher nie verfilmt. Der Zürcher Regisseur Stefan Haupt («Der Kreis», «Zwingli») hat das nun geändert.
Zur Story