Chester Bennington von Linkin Park am Greenfield Openair im Jahr 2014. Bild: KEYSTONE

Linkin Park planen besondere Single – mit verstorbenem Sänger

Vera Siebnich / watson.de

Fans von Linkin Park hoffen immer auf Neuigkeiten ihrer Lieblingskünstler. Nach dem Tod von Sänger Chester Bennington 2017 hatte die Band zwar kein neues Album mehr veröffentlicht, dennoch fragen Fans Frontmann Mike Shinoda regelmässig nach Neuigkeiten. Erst im April 2022 hatte dieser neuen Linkin-Park-Projekten sehr deutlich eine Absage erteilt.

Umso grösser war die Aufregung bei den Anhängern der Band, als Linkin Park kürzlich via Twitter eine grosse Ankündigung machte. Tatsächlich wird es bald bisher noch nie gehörte Musik der Band geben – und ein Detail daran dürfte die Fans ganz besonders freuen.

Linkin Park veröffentlichen einen Song

Dabei war das Statement, das Mike Shinoda damals zu neuen Projekten der Band abgegeben hatte, eigentlich sehr eindeutig. «Die einzige Linkin-Park-News, die ich für euch habe, ist, dass wir alle paar Wochen reden. Ich rede mit den Jungs, mit manchen der Jungs», erklärte er in einem Stream. Und dann wurde er sehr deutlich:

«Und es gibt keine Touren, keine Musik, keine Alben in der Pipeline. Lasst mich euch das einfach sagen. Behaltet das im Kopf, dass das nicht passieren wird.»

Doch nun, knapp ein Jahr später, passiert genau das, was Shinoda damals noch ausgeschlossen hatte. Auf Twitter kündigte Linkin Park an, einen Song veröffentlichen zu wollen. Das Lied mit dem Titel «Lost» ist allerdings nicht neu. Es wurde wohl für das zweite Studioalbum der Band, «Meteora» aufgenommen, schaffte es aber am Ende nicht auf die finale Version der Platte. Nun möchte die Band das Lied trotzdem herausbringen, gesungen wird es vom mittlerweile verstorbenen Frontmann Chester Bennington.

Am 10. Februar soll die Single erscheinen und die Fans sind schon jetzt vollkommen aus dem Häuschen. Unter dem Tweet mit der Ankündigung finden sich jede Menge begeisterte Fan-Reaktionen in Form von Gifs oder erstaunten Ausrufen.

Viele Fans erzählen sehr private Geschichten darüber, wie die Musik der Band ihnen durch schwere Zeiten geholfen hat. «Das ist so tröstlich. Ich fühle mich irgendwie verloren, seit mein Hund am Mittwoch gestorben ist. LP haben mir schon immer durch das Schlimmste geholfen. Danke euch!», schreibt ein Fan.

Linkin Park kündigt Livestream an

Andere Fans freuen sich vor allem darauf, Bennington wieder singen zu hören. «Ich vermisse ihn so sehr und ich weiss, dass es Millionen anderen genau so geht», kommentiert ein Fan.

Mit der Ankündigung haben Linkin Park ihre Anhänger:innen in jedem Fall sehr glücklich gemacht. Und es ist nicht die einzige Überraschung, über die sie sich freuen dürfen: Linkin Park teilten auch mit, dass sie einen eigenen Discord-Server einrichten wollen, um dort ebenfalls am 10. Februar ein Q&A mit den Fans zu veranstalten.

Auch das sorgte für viel Begeisterung bei den Fans. Die werden nun, so scheint es, voll und ganz dafür belohnt, dass sie der Band so lange die Treue gehalten haben.