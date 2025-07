Michael Jordan, Taylor Swift und Post Malone: Sie sind spendabel. Bild: watson

Diese Stars geben grosszügig Trinkgeld – und diese nicht

Sie sind stinkreich und zücken auch für das Personal gerne das Portemonnaie: So viel Trinkgeld lassen diese Stars liegen.

Sie haben Millionen auf dem Konto und können es sich leisten, ein saftiges Trinkgeld zu geben. Einige Stars meinen es aber besonders gut mit dem Servicepersonal und geben gigantische Trinkgelder.

Michael Jordan

Basketball-Legende Michael Jordan. Bild: AP/AP

Basketball-Legende Michael Jordan machte vor Kurzem einige Kellnerinnen und Kellner sehr glücklich, denn er hinterliess in einem griechischen Restaurant ein üppiges Trinkgeld. In Athen feierte Jordan mit einer Horde von Basketballspielern sein 40-jähriges Jubiläum der Marke «Jordan Brand». Nach einem Festessen mit Meeresfrüchten, Wolfsbarschsashimi, gegrilltem Hummer und Garnelenspiessen gab er ein grosszügiges Trinkgeld von 10'000 Euro. Michael Jordan kann es sich leisten, denn laut «Forbes» ist er 3,5 Milliarden Dollar schwer. Trotzdem nett von ihm.

Post Malone

Rapper Post Malone. Bild: keystone

Spendable Leute gibt es auch im Rap-Business. Post Malone versüsste einer alleinerziehenden Mutter 2024 ihr Weihnachten, schreibt der «Spiegel». Der Rapper besuchte eine Bar in Houston, Texas, und gab der Barkeeperin, die ausgerechnet an den Feiertagen arbeiten musste, 20'000 Dollar Trinkgeld – obwohl seine Getränke bereits von Freunden und anderen Gästen bezahlt worden waren. Er bestand dennoch auf eine Rechnung, die sich dann auf einen Dollar belief.

Gegenüber «Music Mayhem» erzählte die Kellnerin, Post Malone sei der bescheidenste, netteste Promi, dem sie je begegnet sei.

Rihanna

Rihanna. Bild: keystone

Rihanna vergibt zwar keine Trinkgelder, die in die Tausende gehen. Mehrere Hundert Dollar sind aber auch nicht zu verachten – und dies bei Rechnungen um die 80 Dollar. In Los Angeles fragte die Sängerin und Unternehmerin 2013 einen Kellner, was denn das höchste Trinkgeld gewesen sei, dass er je erhalten habe. Als er 100 Dollar nannte, soll sie ihm 200 gegeben haben und gemäss «TMZ» dabei gesagt haben: «Jetzt bin ich das höchste!»

Doch bei Rihanna bleibt es nicht nur bei der finanziellen Hilfe. In einem New Yorker Restaurant musste das Personal im Jahr 2022 ihretwegen Überstunden machen. Bis zwei Uhr morgens ass und trank Rihanna mit Freundinnen Sashimi und Champagner. Kurzerhand blieb die Sängerin und half beim Aufräumen, schreibt das Magazin «Elle».

Harry Styles

Harry Styles. Bild: keystone

Harry Styles belegt momentan Rang 22 auf der Liste der 40 reichsten Britinnen und Briten unter 40 Jahren. Sein Vermögen teilt er wohl gerne, denn 2020 gab er bei Karibikferien mit Adele und James Corden bei einer 500-Dollar-Rechnung ein Trinkgeld von 2020 Dollar, schreibt der «Kurier».

Der Betrag von 2020 Dollar geht auf die «2020 Trinkgeld-Challenge» zurück, die von Donnie Wahlberg, Schauspieler und Ex-Mitglied von «New Kids on the Block», befeuert wurde. Neben ihnen machten auch Stars wie Tom Selleck bei der Challenge mit.

Taylor Swift

Taylor Swift. Bild: keystone

Sängerin Taylor Swift ist ebenfalls für ihre Grosszügigkeit bekannt. 2013 gab sie bei einem Besuch in einem Restaurant in Philadelphia 500 Dollar Trinkgeld für ein 800 Dollar teures Essen. Dazu schenkte sie dem Chefkoch zwei Karten für ihr Konzert am darauffolgenden Abend, da sein autistischer Sohn grosser Swift-Fan sei, schreibt der «Kurier».

Jason Derulo

Jason Derulo. Bild: keystone

Jason Derulo ist unter anderem auch für seine Liebe für sich selbst bekannt – beginnt er doch seine Songs gerne mit seinem Namen. Derulo scheint aber auch ein Herz für andere zu hegen, denn nach einem Restaurantbesuch in Omaha, Nebraska, 2023 hinterliess der Sänger ein Trinkgeld von 5000 Dollar, schreibt RTL.

Jay-Z

Jay-Z. Bild: keystone

Rapper Jay-Z hat mit seiner Musik und Investitionen ein Vermögen von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Damit ist er der reichste Rapper der Welt. Mit solch einem prallgefüllten Bankkonto gibt es schon mal die ein oder andere Partynacht. In einer Bar in Miami soll er 2011 eine Albumveröffentlichung gefeiert haben – mit einer Menge Champagner. Bei einer Rechnung von 250'000 Dollar hinterliess er ein riesiges Trinkgeld von 50'000 Dollar fürs Servicepersonal.

2018 gab er bei einer Geburtstagsfeier in einem Nachtclub 11'000 Dollar Trinkgeld. Bei einer Rechnung von 80'000 Dollar sind das nach amerikanischen Standards aber gar nicht so viel, schreibt «Businessinsider».

Johnny Depp

Johnny Depp. Bild: keystone

Johnny Depp reiht sich ein bei der Gruppe der spendablen Prominenten. Bei einem Steakhouse-Besuch im Jahr 2009 in Chicago dinierte der Schauspieler mit 15 Freunden in einem Separée mit Shrimps-Cocktails, Muscheln und Wein. Die Rechnung belief sich auf etwa 500 Dollar. Depp legte dann nochmals 4000 Dollar Trinkgeld darauf, schreibt der «Spiegel». Auch bei einem anderen Restaurantbesuch erhöhte er die 2600-Dollar-Rechnung um 1500 Dollar.

Die Geizigen

Neben den spendablen Stars gibt es auch solche, die durch ihren Geiz auffielen. Besonders knausrig sollen laut «Prestige Online» Katherine Heigl, Tiger Woods und Madonna sein, die wenig bis gar kein Trinkgeld geben.

Angestellte beschreiben Schauspielerin Katherine Heigls als fordernd und undankbar. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Auch Madonnas Ex-Mann Sean Penn soll bei einem 450 Dollar teurem Abendessen dem Servicepersonal keinen Cent hinterlassen haben, schreibt die «Schweizer Illustrierte». Wie eine Kellnerin auf TikTok erzählte, soll Kylie Jenner ebenfalls dürftige Trinkgelder geben. Bei einer 500-Dollar-Rechnung gab sie gerade mal 20 Dollar obendrauf – das sind vier Prozent.