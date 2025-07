Billy Joel sagte Tour ab und spricht über seine seltene Erkrankung

Billy Joel leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH). Bild: keystone

Billy Joel sagte Tour ab – Sänger spricht über seine seltene Erkrankung

Vor Kurzem musste der Musiker seine bis Juli 2026 angesetzte Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. Nun äussert sich Billy Joel zu seinem Zustand.

Jennifer Doemkes / t-online

Er steht seit über einem halben Jahrhundert auf der Bühne, füllte zehn Jahre lang den berühmten Madison Square Garden in New York mit seinen monatlichen Auftritten und hat für Welthits wie «Uptown Girl» und «Piano Man» gesorgt. Letzterer verpasste Billy Joel den Spitznamen, den er bis heute trägt.

Bis vor Kurzem trat der 76-Jährige noch regelmässig auf, tourte zuletzt durch Nordamerika und hatte bis Juli 2026 viele weitere Konzerte, unter anderem in Grossbritannien, geplant. Im Mai musste Billy Joel seinen Fans jedoch traurige Nachrichten überbringen: Die komplette Tour wurde abgesagt – denn der Musiker ist schwer krank.

Billy Joel leidet an Hirnerkrankung

Billy Joel leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH), auch als Altershirndruck bezeichnet. Dabei sammelt sich Hirnwasser an und drückt auf Nerven, die verschiedene Körperfunktionen steuern. Die seltene Erkrankung habe schwerwiegende Auswirkungen auf seinen Körper und wurde «durch die jüngsten Konzertauftritte verschlimmert», hatte der Vater dreier Töchter seinen Fans in einem Instagram-Post mitgeteilt.

Eine Schockdiagnose für Billy Joel. «Es war beängstigend», erzählte er dem amerikanischen «People»-Magazin jetzt in einem neuen Interview. «Was ich habe, ist etwas, das nur sehr wenige Menschen kennen, mich eingeschlossen.» Ihm sei bewusst, dass sich «viele Sorgen um mich und meine Gesundheit machen, aber mir geht es gut», versicherte der Musiker.

Das Gleichgewicht sei aktuell die grösste Herausforderung für ihn – und auch das, was ihn zuerst darauf aufmerksam gemacht habe, dass etwas nicht stimmt. «Es war, als wäre ich die ganze Zeit auf einem Boot», so Billy Joel. Er unterziehe sich nun einer speziellen Physiotherapie und habe seine Lebensgewohnheiten angepasst. Unter anderem trinke er keinen Alkohol mehr. «Ich gebe mein Bestes, damit umzugehen und mich davon zu erholen.»

Der «Piano Man» versucht optimistisch in die Zukunft zu blicken. Er freue sich bereits auf den Tag, an dem er wieder auf der Bühne stehen kann, hatte er bereits zuvor bei Instagram verkündet. Ein konkreter Zeitpunkt für seine Rückkehr ist bisher nicht geplant.