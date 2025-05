Die Mitglieder von Metallica, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo und James Hetfield (v.l.), kommen auf dem roten Teppich zur Verleihung des Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song 2024. Bild: keystone

Metallica kommt nach Zürich ins Letzigrund-Stadion

Mehr «Leben»

Die US-amerikanische Metal-Band Metallica kommt im Mai 2026 ins Letzigrund-Stadion nach Zürich – dies im Rahmen ihrer Tournee M72 World. Metallica setzt diese Tour fort und kündigte deshalb am Donnerstag 16 weitere Shows in Europa an.

Die 16 weiteren Shows sind für Mai und Juni des kommenden Jahres in Grossbritannien und weiteren europäischen Ländern geplant. Neben der der Show in Zürich am 27. Mai stehen etwa Deutschland auf dem Plan, mit zwei Auftritten in Frankfurt (22. und 24. Mai) und einem in Berlin (30. Mai) oder Italien mit einem Konzert in Bologna (03. Juni). In Zürich wird Metallica mit den Special Guests Gojira und Knockes Loose auftreten.

Die sogenannte M72 World Tour begann im April 2023 in Amsterdam. Seither haben gemäss dem Veranstalter Live Nation rund vier Millionen Fans die Shows Live erlebt. Der Vorverkauf beginnt am Freitag kommender Woche (30.05.), für Mitglieder von Fanclubs schon am Dienstag (27.05.), wie es weiter hiess. (sda)