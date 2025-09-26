bedeckt, wenig Regen13°
Seltener oranger Hummer aus Supermarkt in New York gerettet

«Jean-Clawd Van Dam»: Seltener oranger Hummer aus Supermarkt in New York gerettet

26.09.2025, 15:4526.09.2025, 15:45

Aus dem Regal eines Supermarkts in New York zurück ins Meer: Ein seltener orangefarbener Hummer ist vor dem sicheren Verzehr gerettet worden, wie die nicht staatliche Tierschutzorganisation Humane Long Island mitteilt.

Ein aufmerksamer Kunde habe den lebenden Lobster entdeckt und die NGO alarmiert. Nur einer von 30 Millionen Hummern weise eine solche orange Farbe auf, heisst es in einem Artikel von «National Geographic».

John di Leonardo, Anthrozoologe und Direktor von Humane Long Island, fuhr den «Jean-Clawd Van Dam» getauften Lobster auf einem Boot zur Freilassung aufs Meer, wie auf einem Video auf Facebook zu sehen ist. In Anspielung auf den Action-Schauspieler Jean-Claude Van Damme schrieb die NGO, der Hummer habe sich «die Freiheit erkämpft».

Video: YouTube/CBS New York

Zuvor habe man mit dem Supermarkt gesprochen und die Einwilligung bekommen, das Meerestier aus dem Regal zurück in den Ozean zu bringen, sagt er in dem Video. «Die Wahrscheinlichkeit, einen orangefarbenen Hummer zu finden, liegt bei 1 zu 30 Millionen. Noch seltener ist es jedoch, dass einer von ihnen wieder ins Meer zurückgebracht wird».

Jährlich werden in den USA der NGO zufolge 100 Millionen Hummer gefangen und getötet, wobei selbst extrem seltene orangefarbene, gelbe und blaue Hummer gekocht oder in beengten Aquarien als reine Kuriositäten gehalten würden. «Hummer sind sensible, intelligente Tiere, die jedes Jahr bis zu 100 Meilen oder mehr zurücklegen können. Wie alle Wassertiere empfinden Hummer Schmerz und leiden, wenn sie aus ihrer Meeresheimat geholt werden, um gegessen oder in beengten Aquarien gehalten zu werden», so di Leonardo. (sda/dpa)

Themen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
