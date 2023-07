People-News

Mick Jagger wird 80 Jahre alt – das ist sein Leben in Bildern

Mick Jagger hat alles, was einen richtigen Rockstar ausmacht: eine schrille Persönlichkeit, eine Stimme mit Wiedererkennungswert und ein Auftreten, dass das Spiessertum seit den 60er-Jahren aufrichtig ablehnt. Heute wird er 80 Jahre alt – es ist deshalb Zeit für einen Rückblick auf sein Leben in Bildern:

1951

Bild: Getty Images Europe

Mick Jagger als 9-jähriger Luusbueb an der «Wentworth Junior County»-Primarschule in seiner Heimatstadt Dartford.

1960

Bild: Mirrorpix

Der Rockstar (oben rechts) war früher mal Captain des Basketballteams seiner Schule in Dartford.

60er-Jahre, undatiert

Bild: Hulton Archive

Das Bild zeigt von links her Charlie Watts, Mick Jagger und Keith Richards am Strand. Sie lebten alle nah bei einander.

1967

Bild: getty images

Dieses Foto zeigt Mick Jagger an der Seite von Brian Jones, der gerade Frauenkleidung trägt.

1970

Bild: getty images

Hier sind Mick Jagger und seine damalige Freundin Bianca Perez-Mora Macias gerade am Flughafen in London, um über die Feiertage auf die Bahamas zu fliegen.

1982

Bild: DPA

Die Rolling Stones bei einem Auftritt in Hessen im Jahr 1982.

1985

Bild: www.imago-images.de

Mick Jagger und die kürzlich verstorbene Ikone Tina Turner sind 1985 in Philadelphia gemeinsam auf der Bühne gestanden.

1990

Bild: www.imago-images.de

Dieses Foto zeigt Mick Jagger (Mitte) zusammen mit Keith Richards (links) und Vaclav Havel (rechts) dem damaligen Präsidenten der Tschechischen Republik vor einem Konzert, dass die Rolling Stones in Prag gaben.

1995

Bild: www.imago-images.de

Mick Jagger und Keith Richards an einem Konzert in Oslo.

2005

Bild: www.imago-images.de

Die Rolling Stones an einer Pressekonferenz für ihre bevorstehende «Rolling Stones on Stage World Tour» in New York.

2010

Bild: www.imago-images.de

2010 ist dieses Foto an der FIFA Weltmeisterschaft entstanden. Auf dem Platz spielte Deutschland gegen England.

2015

Bild: www.imago-images.de

Hier sind die allmählich alternden Herren bei einem Konzert auf Tour in den USA zu sehen.

2023

Bild: www.imago-images.de

Hier sind Mick und seine Freundin Melanie Hamrick in einem Theater in New York. Sie sind seit 2014 zusammen und haben seit 2016 einen gemeinsamen Sohn.

(anb)