James Blunt kommt ins Hallenstadion – und spielt das, was alle hören wollen

Mehr «Leben»

Am Sonntag, 23. Februar 2025, kommt der englische Popstar James Blunt wieder in die Schweiz. Genauer gesagt ins Hallenstadion, wo er endlich das spielen wird, was alle hören wollen: seine alten Hits.

Sein meistverkauftes Album «Back To Bedlam» feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. James Blunt hat darum beschlossen, ein remastertes Album herauszugeben und eine Jubiläums-Tournee mit dem Namen «Back To Bedlam 20th Anniversary Tour» zu machen. Und die Fans dürfen sich dabei auf seine grössten Hits wie «Beautiful» freuen.

Der Sänger selbst sagt dazu, er habe sieben Studioalben veröffentlicht, aber «Back to Bedlam» sei dasjenige gewesen, das die Leute auch tatsächlich gekauft hätten. «Zum zwanzigsten Jahrestag dachten die Plattenfirma und ich, wir sollten es mit einigen frühen Demos neu verpacken und es so gut wie möglich ausschlachten. Es war eines der meistverkauften Alben der Nullerjahre, also hoffen wir, dass es auch in den 20er Jahren noch eine kleine Welle macht.»

Seit zwanzig Jahren sei er nun auf Tour – und die Leute würden eigentlich bloss «Back To Bedlam» hören wollen. «Ich werde alle Songs von ‹Back To Bedlam› in voller Länge spielen, vom Anfang bis zum Ende, und zum Schluss noch die bekannteren Songs von späteren Alben einstreuen. Es wird, nun ja, es schmerzt mich, das zu sagen ... beautiful»

Und weil wir schon dabei sind: James Blunt ist imfall nicht nur in seinen Medienmitteilungen witzig, sondern auch auf X. Hier einige Kostproben:

Live sehen kannst du den britischen Witzbold am 23. Februar 2025 im Hallenstadion in Oerlikon, los geht es um 20 Uhr. Tickets kannst du ab dem 31. Mai 2024 auf Ticketcorner kaufen.

(anb)