Diese Zeile von Haftbefehls neuem Album «Mainpark Baby» lässt Twitter explodieren

Haftbefehl hat am Donnerstag um Mitternacht ein neues Album herausgebracht. Es trägt den Namen «Mainpark Baby» und dauert bloss 37 Minuten – so reagieren seine Fans auf Twitter auf den Release.

Vergangenen Sommer schockte der Rapper Haftbefehl seine Fans mit einem Auftritt in Mannheim, der aufgrund seines zu berauschten Zustands abgebrochen werden musste. Sein Gesundheitszustand war so schlecht, dass die gesamte Sommer-Tournee abgesagt wurde. Der Strassenmusiker verweilt gerade in Dubai, wo ihm das Fernbleiben von Drogen aufgrund der harten Bestrafung leichter fallen soll. Gestern, am 1. Dezember, hat er sein neues Album herausgebracht.

Das Video zum Auftritt in Mannheim: Video: YouTube/Net Flex

«Mainpark Baby» ist nach «Das schwarze Album» sein siebtes Studioalbum, seit er 2010 sein erstes veröffentlicht hat. Der Name spielt auf den Ort an, an dem er aufgewachsen ist: die Hochhaussiedlung Mainpark in Offenbach gleich neben Frankfurt. Auf dem Cover ist der bald 37-jährige Vater mit einem seiner Söhne zu sehen. 13 Songs füllen nur knappe 37 Minuten und begleitet wird der Release von fünf Kurzfilmen mit den Titeln «Flucht», «Unschuld», «Leben», «Pein» und «Tod».

Im Outro «Letzter Track» kündigt Haftbefehl mit den Worten überraschend sein Rap-Aus an: «Ich hab' die Sprache verändert, hier mein letzter Track». Seine Fans reagieren auf Twitter unterdessen ganz unterschiedlich auf das neue Album – die einen feiern es als sein bestes Album ab, die anderen sind der Meinung, seine Zeit sei langsam vorbei.

(anb)