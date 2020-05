Leben

Musik

Bono von U2 ist jetzt 60 – diese Lieder haben sein Leben gerettet



Bild: AP

Bono ist jetzt 60 – diese Lieder «haben sein Leben gerettet»

Der Frontmann der irischen Rockband U2 feierte am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Während er in Nostalgie schwelgte, postete er auf Twitter 60 Lieder, die «sein Leben gerettet haben».

Von Elvis bis Jay-Z ist alles dabei: Bono von U2 postete gestern zur Feier seines 60. Geburtstages 60 seiner Lieblingslieder, welche ihn durch sein Leben begleitet haben, auf Twitter. «Durch all diese Kratzer, alle Arten von Ärger, von ernst bis albern ... und die Freude, meistens Freude ...» – so beschreibt der Sänger die Gefühle, welche er mit den Liedern verbindet, und bedankt sich gleichzeitig bei den jeweiligen Interpreten. Hier einige Beispiele:

Sex Pistols – Anarchy in the U.K.

Billie Eilish – everything i wanted

David Bowie – Life on Mars?

Elvis Presley – Heartbreak Hotel

Johnny Cash – Hurt

Fugees – Killing Me Softly With His Song

Madonna – Ray of Light

Coldplay – Clocks

Lady Gaga – Born This Way

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Jay-Z + Alicia Keys – Empire State of Mind

Die Liedersammlung kannst du dir auf dieser YouTube-Playlist anhören:

Das Geburtstagskind selbst veröffentliche auf U2.com einige Danksagungen. Darunter befinden sich unter anderem Billie Eilish, Daft Punkt und Pharrell.

Während der Coronakrise veröffentlichte er am St. Patrick's Day, dem 17. März, seinen ersten Song seit 3 Jahren – natürlich über das Virus. «Let Your Love Be Known» – «Lass deine Liebe bekannt werden». Inspiriert wurde der Song von den Italienern, die gemeinsam auf dem Balkon musizieren, um die strikte Ausgangssperre gemeinsam durchzustehen. Bono ist auch politisch engagiert und spendete zusammen mit seinen Bandkollegen von U2 insgesamt zehn Millionen Euro an die irische Regierung, damit diese medizinische Schutzausrüstung beschaffen kann.

Hast du auch einige Lieder, die dein Leben gerettet oder dich sehr geprägt haben? Dann ab in die Kommentare damit!

(cki)

