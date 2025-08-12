Taylor Swift kündigt neues Album «The Life of a Showgirl» an

Wann das neue Album der Sängerin erscheint, ist nochnicht bekannt. Bild: keystone
12.08.2025, 07:0412.08.2025, 07:04
Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel «The Life of a Showgirl» und ist das zwölfte Studioalbum des 35 Jahre alten US-Pop-Megastars.
Angekündigt wurde das Album mit einem Countdown auf der Internetseite taylorswift.com, die einen Ansturm erlebte – genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt.
Swift tritt am Mittwoch in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt. Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint. (sda/dpa)
