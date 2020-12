Diese 12 kitschigen Weihnachtsfilme gucken die watsons heimlich – und du?

Via E-Mail teilen

Schaut man sich die Schweizer Musikcharts an, steht fest: Weihnachten steht definitiv bevor. Doch abseits der Charts findet ein Tun statt, das weit weniger öffentlich ist: Menschen kuscheln sich aufs Sofa und schauen Filme.

Weihnachtsfilme.

Kitschige Weihnachtsfilme.

Wir haben einige Leute aus unserer Redaktion ins Kreuzverhör genommen. Unter dem Versprechen, anonym bleiben zu dürfen, haben sie uns ihre Weihnachtsfilmvergehen gestanden.

«Kitschige Weihnachtsfilme, da steht wohl niemand gerne dazu. Auch ich nicht. Aber es gibt da schon einen, den ich wirklich jedes Jahr am 25. Dezember zusammen mit meiner Mutter schaue: ‹Drei Nüsse für Aschenbrödel›. Der von diesem tschechischen Regisseur aus dem Jahr 1973, richtig kitschig. Und ich reg mich jedes Mal über die gleichen Szenen auf – schmelze aber auch immer bei den gleichen dahin ... (Vordergründig sag ich immer, ich schaue den nur meiner Mutter zuliebe, weil sie ihn so toll findet ... aber ich finde ihn eben auch ein bisschen toll).»

