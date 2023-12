Genau so werden sich die Beschenkten freuen, wenn du dich von diesem Artikel inspirieren lässt. Bild: Shutterstock

Ihr habt gesprochen: Das schenkt man Erwachsenen, Kindern und beim Wichteln

Unter die Vorfreude und die Weihnachtsstimmung mischt sich – je näher der Heiligabend rückt – auch immer ein bisschen Stress: Gschänklistress. Das muss nicht sein. Hier kommen die (besten) Vorschläge der watson-User für Erwachsene, Kinder und das Wichteln.

Hach, was sollen wir dieses Jahr nur wieder schenken? Wir haben doch schon alles. Und eigentlich auch noch ein bisschen mehr. Aber irgendwas soll ja dann doch schön verpackt unter dem Christbaum liegen.

Weil auch wir uns jedes Jahr wieder aufs Neue quälen, haben wir die watson-User gefragt: Was sind die besten Weihnachtsgeschenke? Und: Ihr habt uns nicht enttäuscht.

Geschenke für Erwachsene

Bei Geschenken für Erwachsene zeigt sich der Zeitgeist – im wahrsten Sinne des Wortes: Denn es geht hier weniger um materielle Geschenke. Das mit Abstand meist empfohlene Geschenk ist gemeinsame Zeit. Sei dies als Erlebnis, als Nachtessen, als Spieleabend oder einfach als Spaziergang. Wir haben die Vorschläge hier zusammengefasst. Wenn nicht eindeutig war, dass der Schenker und der Beschenkte die Aktivität gemeinsam unternehmen, haben wir dies separat aufgeführt (z. B. Konzertticket, Bierdegustation, Hotelgutschein etc.).

Gutscheine sollten es gemäss unseren Usern eher nicht sein. Am besten grad einen konkreten Vorschlag bringen oder (falls nötig) Tickets schon besorgen. Sonst geht's dann wieder vergessen.

Auch Klassiker wie Alkohol, Wellness, Essen oder Kerzen stehen weiterhin hoch im Kurs. Wie ernst die User Lego und Socken als beste Geschenke nannten, überlassen wir mal eurer Interpretation. Wirklich gut war aber der konkretere Vorschlag der Lego-Orchidee in 3D.

Geschenke für Kinder

Auch bei den Kindern haben sich gemeinsame Zeit und Erlebnisse einen Spitzenplatz erobert. Denn es scheint ein weitverbreitetes «Problem» zu sein: Die Kinderzimmer überquellen schon vor der Geschenkrunde an Weihnachten mit Spielsachen, Plüschtieren und Co.

Allerdings werden sie hier noch überflügelt von Lego und Büchern. Auch Gesellschaftsspiele, die Toniebox oder Playmobil stehen hoch im Kurs.

Geschenke fürs Wichteln

Wichtelrunden gehören in Familien oder auch am Arbeitsplatz weiterhin zur Tradition. Die Regeln kurz zusammengefasst: Jedem Teilnehmenden wird jemand zugelost, den/die man beschenken darf. Meist anonym (wird oft am Ende aufgelöst), meist nicht zu teuer. Für unsere User-Umfrage legten wir den Höchstwert bei rund 20 Franken fest.

Absolut heissester Tipp ist hier irgendwas mit Tee. Egal ob eine Teeauswahl, selbst gemachte Teemischungen, ein Tee-Set oder eine Tasse (die wir auch noch separat aufgeführt haben). Falls du dieses Jahr wichtelst, ist die Möglichkeit durchaus da, dass du Tee-artiges erhältst.

Auch Schoggi, Badezusatz, Bücher und selbst gebackene Guetzli erfreuen sich hoher Beliebtheit. Wie ernst hier Legos und Socken gemeint waren, überlassen wir wieder euch. Wobei: Die Socken mit dem Gesicht des Schenkenden wären vielleicht wirklich eine Überlegung wert.