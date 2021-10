26 Bilder, die beweisen, wie crazy die Natur doch sein kann

Wir leben in einer Zeit mit unzĂ€hligen von Menschen erschaffenen Erfindungen. Und jĂ€hrlich kommen neue dazu, welche die Menschheit Jahr fĂŒr Jahr staunen lassen. Sei dies in Form von Elektronik, neuen architektonischen Wunderwerken , dem Herstellen von Impfstoffen, die gegen jeden Covid-Mutanten helfen oder in der Gesundheitsbranche.

Umso faszinierender ist es, dass uns die Natur auch heute noch immer wieder ĂŒberraschen kann – und das praktisch ohne Einwirkung von Dritten. Sie ist einfach da und macht, was sie eben so macht. Um damit begeistert sie uns Mal ums Mal.

Dieser Baum hat den Grabstein nicht nur gebrochen, sondern auch noch hochgehoben.

Hier sehen wir ein Gestein, das durch eine Quarzlinie in zwei Teile getrennt ist oder anders gesagt: Der Stein, den wir uns alle schon erhofft haben, am Strand zu finden.

Nein, die Natur hat nicht den Boden wie eine Strasse gemustert. Diese Bild zeigt die StÀrke des Windes, genauer gesagt eines Sturms.

Wenn es im GeschÀft heisst: «4 zum Preis von 1.»

Was aussieht wie ein riesiges Ei, ist in Wahrheit eine Konkretion, sprich ein unregelmÀssiges, hÀufig auch rundlich gestaltetes Mineral-Aggregat, das in einem anders gearteten feinkörnigen Sediment aus einer wÀssrigen, zirkulierenden Lösung ausgesintert ist. Aha.

Was fĂŒr ein natĂŒrliches Kunstwerk, vom Blumenmuster her.

... oder wie Rihanna sagen wĂŒrde: «Shine bright like a diamond!»

Holt sich hier die Natur ihr Territorium zurĂŒck oder ist es einfach ein Hipster-Supermarkt?

Ein Ei, ein deformierter Ball, ein Stein? Nein, ein Pilz. đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Die Traumwassermelone eines jeden Influencers/ einer jeden Influencerin.

Daumen hoch fĂŒr diese Katze.

Weil sie ja «Daumen» hat. Bild: reddit

Ha ha, reingeschaut! 👌

Was aussieht wie ein geschmolzener Stein, giftiger Schlamm oder ein Kuhfladen, ist in Wirklichkeit eine Baumwurzel.

Wenn auch eine etwas merkwĂŒrdige. Bild: reddit

Dieser Pilz.

NatĂŒrlich hat die Natur hier nicht zufĂ€llig einen natĂŒrlichen Schuh hergestellt, aber das Naturmuster ist natĂŒrlich.

NatĂŒrlich habe ich absichtlich besonders viele Male «natĂŒrlich» geschrieben. Bild: reddit

Warum habe ich plötzlich Bock, mir auf Netflix «Stranger Things» anzusehen?

Ein Baum lÀsst sich doch nicht von so einem lÀcherlichen Stacheldrahtzaun aufhalten.

Diese Erdbeere wollte lieber eine Blume sein. Die Natur hat ihr «Okay» gegeben.

Und von dort, liebe Kinder, kommen WĂŒrfel her.

Wer möchte die Jahresringe dieses Baums zÀhlen?

Der Baum, welcher in England stand, musste wegen Krankheit gefÀllt werden. TatsÀchlich wurde er 215 Jahre alt. Kaum vorstellbar, wie viele Hunde da scho ran gepinkelt haben ... bild: reddit

Kennt ihr das GemÀlde «Der Schrei» von Edvard Munch? Die Natur offensichtlich schon.

Falls du es nicht kennst.

Das nennt man dann wohl eine «Treeception».

Ich glaube das treffende Adjektiv, um dieses Wesen zu beschreiben, ist «fancy».

Dieser Baum hat ein Wanderwegschild «gefressen» aber das perfekte Fenster fĂŒr den kleinen Wanderer hinterlassen.

Sieht er nicht mega zufreiden aus? Bild: reddit

Hier scheint sich das Universum in einer einzelnen Blume widerzuspiegeln.

Da haben ein Flamingo und ein Papagei vor Jahren wohl Schabernack getrieben.

Noch mehr Schönes und Faszinierendes aus der Natur:

(smi)