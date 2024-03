7 Zeichen dafür, dass der Frühling da ist

Es gibt Menschen, die blühen jedes Jahr aufs Neue auf, sobald es Frühling wird. So geht es der Autorin dieses Textes. Hier deshalb sieben unverkennbare Zeichen, dass uns bessere (Jahres-)Zeiten bevorstehen:

Die Tage werden länger

Du weisst, das Leben macht wieder ein bisschen mehr Sinn, wenn du aus dem Büro läufst, während die Sonne noch am Himmel steht.

Die Menschen sind freundlicher

Apropos aus dem Büro laufen: In der Öffentlichkeit bemerkst du langsam, dass die Menschen wieder besser gelaunt sind (oder zumindest ein bisschen weniger griesgrämig).

Die Luft riecht nach Frühling

If you know, you know. Dieser Punkt ist schwierig zu erklären, aber irgendwie riecht die Luft anders, wenn du morgens die Fenster öffnest. Vielleicht weiss jemand ja, woran das liegt?

Die Unternehmenslust steigt

Vorbei sind die Tage, an denen du dich bereits morgens im Zug darauf freust, dich wieder in dein Bett kuscheln zu können – du hast jetzt wieder Pläne für den Feierabend.

Die Natur erwacht

Nicht nur deine Lebensgeister erwachen wieder, sondern auch die Natur hat wieder Bock: Die Vögel zwitschern, die ersten Knospen spriessen und es fliegen die ersten Insekten durch die Luft.

Dein Sinn für Mode ist zurück

Dieser Punkt mag kontrovers daherkommen, trifft aber zumindest auf die Autorin und ihr näheres Umfeld zu: Man hat wieder mehr Lust, sich kreative Outfits zu überlegen. Denn im Winter wird ja sowieso alles von der immer gleichen Jacke verdeckt.

Das Kochen wird wieder interessanter

Spargel, Rhabarber und Co. machen auf dem Teller einfach mehr Spass als Rosenkohl und Wirz. Und auch Erdbeeren gibt es bald wieder saisonal zu kaufen.