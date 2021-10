«You» ist die neue erfolgreichste Serie – so reagieren die Fans auf Twitter

«You» zog am Wochenende an «Squid Game» vorbei und schaffte es auf Platz 1 der meistgeschauten Serien und Filme auf Netflix. Fans teilen ihre Meinungen zur Serie ungeniert auf Twitter. Hier kommen 12 lustige und akkurate Tweets zu «You».

Spoilerwarnung: Falls du die dritte Staffel von «You – Du wirst mich lieben» noch nicht geschaut hast, dann lies diesen Artikel nicht.

Psychopath trifft Psychopathin, sie heiraten, kriegen ein Baby, ziehen in den Vorort und morden (weiter) – was das Eheleben nicht einfacher macht. Die Fans der Serie zeigen sich von der dritten Staffel «You – Du wirst mich lieben» begeistert und teilen ihre Meinung dazu auf Twitter. Eine kleine Auswahl an akkuraten Tweets zur Serie findest Du hier.

Plant seine Morde, hat eine Coverup-Geschichte & ist in der Lage, alles zurückzuverfolgen & zu verdecken.



Macht es einfach.

Joe, wenn er sein Handy checkt und sieht, dass Love wieder jemanden umgebracht hat.

Ich: Ich hasse toxische Männer



Auch ich: Joe Goldberg ist ein Opfer.​

Ich, jedes Mal, wenn Joe Goldberg «You» sagt.

Falls du die dritte Staffel noch nicht geschaut hast, dies aber vorhast, hilft dir dieses Video, dich wieder daran zu erinnern, was in den ersten beiden Staffeln passiert ist:

Was denkst du von der dritten Staffel «You – Du wirst mich lieben»?

(cmu)