35 Memes, um dich auf die neuen Folgen von «Stranger Things» einzustimmen

Vorne weg, diese Story enthält einen Spoiler der Handlung aus Staffel 4, aber der ist klar gekennzeichnet. Du kannst dir die Memes also ruhig anschauen, auch wenn du bisher nur die ersten drei Staffeln gesehen hast.

Der zweite Teil erscheint am 1. Juli. Und weil die Veröffentlichung des ersten doch schon ein paar Wochen her ist, wollen wir uns mit Memes wieder in Stimmung bringen. Hier kommen die besten Memes aus 4 1/2 Staffeln «Stranger Things».

«Wenn du Staffel 4 Teil 1 an einem Tag durchgeschaut hast und nun auf Staffel 4 Teil 2 warten musst.»

«Erinnerst du dich an dieses Kind von Stranger Things? Fühlst du dich schon alt?»

«Und hier platzieren wir einfach Schattenmonster.»

Ich: «Eleven ist so kostbar! Sie ist so rein, was für ein Schatz. :)»

Eleven: *bricht Troys Arm und tötet mehrere Leute aus dem Hawkins-Labor*

Ich:

«Ich, wie ich morgens um 3 Uhr im Bett liege, als mir klar wird, dass ich bei einem Streit, den ich 2011 hatte, etwas anderes hätte sagen sollen.»

Achtung: Gewaltiger Spoiler aus Staffel 4, Teil 1.

«Vor Koffein --> nach Koffein.»

Will: «Er mag es kalt.»



Joyce:



Bild: pinterest

«Ihr glaubt nie, was ich gefunden habe!»



«Einen echten Job?»



«Einen Freund in deinem Alter?»



«Eine Frau?»



«Können wir jetzt bitte Dungeons & Dragons spielen?»

«Dies ist eine Geschichte darüber, wie mein Leben auf den Kopf gestellt wurde.»

Netflix: «Du hast bezahlt, also gibt es keine Werbung!»



Auch Netflix: ​

«Ich auf der Suche nach meinem Lebens-will-en.»

«Steve, 18

Gymnasiast

Auf der Suche nach Liebe, nachdem mein Leben auf den Kopf gestellt wurde.

1,80 m, aber 1,90 m mit Haaren.

Meine Kinder sind alles für mich.»

«Ich sagte, lass die Tür 15 cm offen!»

«Ich, wenn ich von einer Qualle gestochen werde.»

«Aber bitte, wenn es dir nichts ausmacht, deinem armen alten Vater zuliebe, lass die Tür 15 cm offen.»



Ich:

Will Byers: *verschwindet*



Hawkins Indiana: *die ganze Stadt sucht ihn, schickt Suchteams, es steht in den Zeitungen*



Barb: *geht verloren*



Hawkins Indiana: «Oh nein, Barb ist weg. Was können wir tun?» *Schaut bei Steves Haus nach und kann Barb nicht finden* «Nun ja, wir haben sie gesucht. ÜBERALL!»

«Die Gaspreise sind nicht so hoch.»



Gaspreise:



«Können wir uns darauf einigen, dass das wahre Monster in Stranger Things Wills Haarschnitt ist?»

Eleven: «Ich habe das Tor geschlossen.»



Netflix: «Nun ja, aber eigentlich nicht.»



«Wenn mich jemand unterbricht.»

«Wenn du in einer Welt der Hölle aufwachst und trotzdem versuchst, dein bestes Leben zu leben.»

Mike: «Ich weiss nicht, was ich El sagen soll.»



Dustin: «Sag ihr einfach, ‹Du bist schön›.»



Mike: «Ich bin schön.»





