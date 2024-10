People-News

Zusammenbruch und Notarzt-Einsatz: Schweizerin Elena Miras verlässt «Promi Big Brother»

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

In Folge elf von «Promi Big Brother» war jüngst zu sehen, dass es Reality-Star Elena Miras gar nicht gutgeht. Nachdem ihre enge Verbündete Cecilia Asoro aus der Show gewählt wurde, erlitt die 32-Jährige einen Zusammenbruch. Ein freiwilliger Exit deutete sich in der letzten Show an.

Elena Miras kam bei «Promi Big Brother» an ihre Grenzen. bild: screenshot

Nun gibt es traurige Gewissheit: In einer offiziellen Mitteilung erklärt Sat.1, dass Elena Miras den Container verlassen hat. Für sie gibt es kein Zurück.

Elena Miras ist bei «Promi BB» am Ende ihrer Kräfte

Unter Tränen äussert Elena Miras fürs Publikum sichtbar ihren Frust und ihre Verzweiflung. «Mir geht’s nicht gut hier drinnen. Wegen dieser ganzen verdammten Situation. Ich kann diese Paar-Scheisse nicht mehr ertragen», offenbarte sie.

Vor allem das angespannte Verhältnis zu ihrem Ex Mike Heiter und dessen neuer Freundin Leyla Lahouar belastet sie massiv – beide sind nach wie vor im Container, während Cecilia Asoro kürzlich gehen musste.

Andere Promis des Formats versuchten, der Kandidatin Mut zuzusprechen, doch Elena Miras schien am Boden zerstört. «Ich will den Container verlassen», hatte sie bereits erklärt.

Sat.1 teilt Statement zu Elena Miras – Ende bei «Promi Big Brother»

Anscheinend hat sich der Zustand der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin zwischenzeitlich noch einmal verschlechtert. «Elena Miras musste den Container am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen verlassen», teilt Sat.1 mit.

Die Teilnehmerin sei im Sprechzimmer von einem Notarzt versorgt worden, ihr gehe es jetzt gut. Allerdings gibt es für Elena Miras keinen Weg mehr zurück in die Show. So lässt der Sender weiter verlauten: «Die Fürsorgepflicht von 'Big Brother' lässt es nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. Für Elena ist 'Promi Big Brother' damit zu Ende.»

Die übrigen Promis im Container seien schon über den Exit von Elena Miras informiert worden. Von ihr selbst liegt erst einmal kein Statement zu ihrem Show-Aus vor.

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account zu «Promi Big Brother» wurde die Nachricht geteilt. Sofort meldeten sich Fans der Sendung zu Wort. Eine Userin erhebt Vorwürfe gegen die Produktion und schreibt: «Dass da nicht viel früher mal ein Arzt eingegriffen hat, ist schon eine Schande.»