Britney Spears und Elton John machen gemeinsam (vielleicht) bald Musik

Nachdem Britney gesagt hatte, sie wolle nicht mehr singen, kommt jetzt die Überraschung: Sie soll mit Elton John ein Cover seines Songs «Tiny Dancer» aufgenommen haben.

Marie-Adèle Copin

In letzter Zeit ist Britney Spears vor allem aus einem Grund in den Schlagzeilen: ihrer Nacktheit. Der Star ist offenbar Fan davon, sich spärlich bekleidet auf Instagram zu zeigen.

Aber dieses Mal geht es um die Musik! Laut «Page Six» trafen sich die 40-Jährige und Elton John letzte Woche «unter strengster Geheimhaltung», um in einem Studio in Beverly Hills Aufnahmen zu machen. Sie sollen den Hit «Tiny Dancer» neu aufgenommen haben – der Song des Briten etablierte sich seit 1971 zum Pop-Klassiker.

Laut dem Boulevardblatt wird das Lied in den nächsten Monat von der Plattenfirma Universal veröffentlicht. «Das Duett war Eltons Idee», erzählt eine Quelle dem Medium.

«Britney ist ein grosser Fan von Elton John. Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit sei hervorragend. Wir können uns auch bei dem berühmten Produzenten Andrew Watt bedanken, der sich um alles gekümmert habe. Der Produzent hat bereits Platten für Justin Bieber und Miley Cyrus aufgenommen und hat 2021 den Grammy als ‹Produzent des Jahres› gewonnen, präzisiert die Quelle weiter.

Meinungswechsel

Diese Nachricht ist insofern überraschend, als Britney nach dem Ende ihrer Entmündigung in einer langen Nachricht in den sozialen Medien erklärt hatte, dass sie nicht die Absicht habe, wieder Musik zu machen. «Nach allem, was ich durchmachen musste, habe ich Angst vor den Menschen und der Musikindustrie! Sie tun mir wirklich weh! Keine Musik mehr zu machen ist eine Möglichkeit, ihnen zu sagen: ‹fickt euch›.» Es scheint so, als hätte sie ihre Meinung dazu geändert.