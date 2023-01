People-News

Roger Federer ist jetzt Co-Gastgeber der Met-Gala

An der Met-Gala im Mai wird der zurückgetretene Tennisstar zusammen mit seinen Co-Gastgeberinnen alles begrüssen, was Rang und Namen hat.

Stilsicher: Roger Federer. Bild: keystone

Am 1. Mai 2023 haben die Stars auf dem roten Teppich der Met-Gala wieder die Chance, ihr Händchen für Mode unter Beweis zu stellen. Eigens für diesen Abend fertigen die Designer Kleider an, die dann von den Promis getragen und rege fotografiert werden – damit am Schluss darüber geurteilt werden kann, wer das Motto des Events am besten getroffen hat.

Auch mit dabei ist dieses Jahr Roger Federer – der spaziert dieses Jahr aber nicht etwa über den roten Teppich. Roger ist Mit-Gastgeber an der Met-Gala 2023. Zusammen mit den Schauspielerinnen Penélope Cruz, Michaela Coel und der Sängerin Dua Lipa sorgt er an diesem Abend für die Unterhaltung der hochkarätigen Gäste.

Wie das Tennisass auf Instagram vermelden lässt, freut er sich auf den Mode-Anlass und auf seine Mit-Gastgeberinnen – besonders auf seine «gute Freundin Anna Wintour».

Hauptgastgeberin ist nach wie vor Anna Wintour, die diesen Anlass seit über zwei Jahrzehnten organisiert. Die Chefredakteurin der US-amerikanischen «Vogue» empfängt jedes Jahr auserwählte Gäste aus Kunst und Kultur im Metropolitan Museum of Art.

Kontroverses Motto

Der Anlass steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, nach welchem sich die Outfits richten müssen. Letztes Jahr lautete es «In America: An Anthology of Fashion», der diesjährige Event steht ganz im Zeichen des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld.

Das diesjährige Motto: Karl Lagerfeld. Bild: AP

Dieser ist während seiner Laufbahn als Designer für Chanel, Fendi und Chloé jedoch nicht nur durch seine extravaganten Visionen, sondern auch seine kontroversen Meinungen aufgefallen. So war er beispielsweise ein Verfechter der Ansicht, Models müssten der Sample-Size (also Size Zero) entsprechen, um auf dem Laufsteg zu laufen. Er äusserte, dass er Adele «ein bisschen zu dick» fände und auch das deutsche Supermodel Heidi Klum war ihm «zu schwer».

Es war ebenfalls bekannt, dass er nichts von der #MeToo-Bewegung hielt, ebenso wenig wie von Homosexualität. So sagte er beispielsweise 2010 in einem Interview mit Vice, dass er gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sei – und das, obwohl er selbst offen schwul war.

Die Ausstellung zu Lagerfelds Lebenswerk mit dem Namen «The Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» beginnt am 5. Mai und dauert bis am 16. Juli 2023 im «The Met» in der Fifth Avenue in New York.

(anb)