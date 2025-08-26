freundlich25°
Snoop Dogg will im Kino keine Lesben sehen müssen

Snoop Dogg will im Kino keine Lesben sehen müssen

26.08.2025, 14:0626.08.2025, 14:06
Rapper Snoop Dogg, 53, kriegte die Krise. Er war mit seinem Enkelsohn im Kino und schaute sich das «Toy Story»-Spin-Off «Lightyear» (2022) an. Und darin ist die beste Freundin der Hauptfigur lesbisch und zieht mit ihrer Gefährtin (die sie einmal im Film küsst) auf einem fernen Planeten ein Kind gross.

«Nun, mein Enkel sagte mitten im Film: ‹Papa Snoop? Wie kann sie ein Baby mit einer Frau haben? Sie ist doch eine Frau!›», erzählt Snoop Dogg am 21. August in einer Folge des Podcasts «It's Giving». Er habe gedacht: «Mist, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nur hier, um mir den verdammten Film anzusehen.» Und: «Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich mitten in eine Scheisse, auf die ich keine Antwort habe.»

epa11533897 Snoop Dogg visits the Men Park Final of the Skateboarding competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at La Concorde in Paris, France, 07 August 2024. EPA/MOHAMMED BADRA
Snoop Dogg 2024 an den Olympischen Sommerspielen in Paris.Bild: keystone

«Das sind Kinder. Müssen wir ihnen das in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort darauf.» Er äusserte sich dezidiert gegen die Präsenz von allen, die nicht heterosexuell sind, in Kinderfilmen.

Trailer zu «Lightyear»

Video: YouTube/Pixar

Noch 2004 hatte Snoop Dogg einen Auftritt in «The L-Word», der ersten grossen Serie über lesbisches Leben. Das hat er entweder vergessen oder war zu bekifft, um seinen Einsatz überhaupt zu bemerken, oder er befand sich noch an einem toleranteren Ort. Doch dann begann die religiöse Radikalisierung hin zu einem konservativen und klar homophoben Gesellschaftsbild: 2009 schloss er sich der Nation of Islam an, 2012 der Rastafari-Bewegung, seit 2018 bezeichnet er sich als wiedergeborener Christ.

Kiss Meeting In Bezana Town Two girls kiss in the Quedada de besos in the town hall square of the Cantabrian population of Bezana Spain as a protest against the municipal veto of the children s film B ...
Kuss-Demo gegen den Protest einer spanischen Gemeinde, die «Lightyear» 2023 boykottierte. Bild: www.imago-images.de

Snoop Dogg wurde nach einer dreijährigen Ermittlung 1996 knapp nicht wegen Mordes verurteilt. 2022 wurde ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn eingestellt. 2024 wurde er als Fackelträger, Kommentator und Musiker zum Star der Olympischen Sommerspiele in Paris. Eine Rundum-Rehabilitation also.

Heute beklagt er sich angesichts eines lesbischen Nebenfigur-Paares, dass «den Männern die Männlichkeit weggenommen» werde. Die entsprechenden Sequenzen wurden übrigens am 26. August aus dem Podcast entfernt, wie zahlreichen YouTube-Kommentaren zu entnehmen ist.

(sme)

«Ich habe nichts gegen Lesben, nichts gegen Schwule»

Video: watson/Angelina Graf
«Sopranos»-Schauspieler Jerry Adler gestorben
Der US-Schauspieler Jerry Adler, der mit der Mafia-Serie «Die Sopranos» bekannt wurde, ist tot. Adler starb im Alter von 96 Jahren in New York, wie seine Familie mitteilte. Weitere Details teilte die Familie zunächst nicht mit. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Schauspielers.
Zur Story