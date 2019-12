Leben

People-News

Haben Joko und Klaas getrickst? Fans wittern bei Helikopter-Stunt einen Fake



Bild: EPA

People-News

Sophia Thomalla blind aus Helikopter geworfen? Das sind die Hinweise für einen Fake

Sophia Thomalla hat man in Joko und Klaas's Sendung «Duell um die Welt» übel mitgespielt. In der Ausgabe vom Samstag schubste ein Mann in Franzosen-Dress die Berlinerin blind aus einem Helikopter. Der befand sich in einer Höhe von 1000 Metern, während Thomalla mit einem Sichtschutz und am Rücken mit einem Seil gesichert, angeblich nichtsahnend, in die Tiefe stürzte.

Innerhalb der Aufgabe sollte Thomalla einen Rope Jump Rekord aufstellen. Der Plan war, sie von einem Berg in Frankreich 500 m in die Tiefe springen zu lassen. Von diesem Plan wusste auch Thomalla. Als Joko aber keinen Termin für den Klippensprung bekam, musste improvisiert werden.

Sophia Thomalla wusste nichts von Joko und Klaas' Plan – stimmt das?

Thomalla wurde mit Augenbinde ins Auto gesetzt und nach Ungarn gefahren. Angekommen in Ungarn, setzte man Thomalla gleich in den Heli, um sie anschliessend in die Tiefe zu schubsen. Alles ohne Vorwarnung. Aber stimmt das wirklich...?

Unter dem Youtube-Video der Folge werden jetzt Stimmen laut, die das «blind aus dem Helikopter geworfen» anzweifeln. Mehrere Indizien sprechen laut Kommentaren dafür, dass Thomalla von ihrem riskanten Stunt wusste.

Die Fans wollen den Streich entlarven

Stimmen die Behauptungen der Fans? Wir haben uns die Folge noch einmal angeschaut und kamen zu diesem Ergebnis: Beide Hinweise stimmen.

Irgendwie anders, der Haaransatz...

Die Fans fragen berechtigt, wie sich Thomalla blind während der Fahrt die Fingernägel und den Haaransatz blondieren konnte. Fest steht, Thomalla war nicht während der gesamten Autofahrt blind. Wusste sie also vom geplanten Streich? ProSieben hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäussert.

Ein weiterer Hinweis tauchte jetzt in Form eines Facebook Kommentars auf.

Man beachte die Autonummer

Der letzte Hinweis wirft noch mehr Fragen auf. War schon Anfang an klar, dass die Reise für Thomalla nach Ungarn geht?

Im Video spielte Thomalla überzeugend die Unwissende: «Ich wusste nicht, dass ich an einem Seil hänge. Ich hatte Todesangst.» youtube

(joey)

Was haltet ihr davon? Sind das genügend Beweise um von einem Fake zu sprechen? Schreibt es in die Kommentare!

Abonniere unseren Newsletter