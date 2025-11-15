freundlich
Schwarzer Filzstift: George Clooneys Hollywood-Trick gegen graue Haare

George Clooney arrives at the premiere of &quot;Jay Kelly&quot; on Tuesday, Nov. 11, 2025, at The Egyptian Theater Hollywood in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) George Clooney
Hollywood-Star George Clooney spielt in seinem neuen Film «Jay Kelly» einen alternden Schauspieler.Bild: keystone
15.11.2025, 08:3115.11.2025, 08:32

Hollywood-Star George Clooney spielt in seinem neuen Film «Jay Kelly» einen alternden Schauspieler, der im Herbst seiner Karriere auch mal kleine Schönheitstricks nutzt. So greift er zum schwarzen Filzstift, um die grauen Brauen abzudunkeln – ein Trick, den Clooney aus seinem echten Leben kennt. «Na klar, das funktioniert», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London.

Clooney will «Grau wieder salonfähig machen»

Dabei gilt der Oscar-Gewinner («Syriana») nicht nur in Hollywood als prominentes Vorbild für den selbstbewussten Umgang mit grauen Haaren. «Ich versuche, das Grau wieder salonfähig zu machen, während ich älter werde – und demnächst auch den Tod», scherzte Clooney, der es pragmatisch sieht. «Es ist doch so: Entweder wird man älter oder man stirbt. Gegen die grauen Haare kann ich nicht viel machen.»

Die melancholische Komödie «Jay Kelly» kommt am 20. November in die deutschen Kinos und startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Clooneys Filmfigur ist ein charismatischer Star, der wehmütig auf sein Leben zurückblickt, weil er für die Karriere grosse Opfer gebracht und viele Menschen enttäuscht hat, darunter seine Familie.

Mit seinem echten Leben habe das allerdings kaum etwas zu tun, betonte Clooney. «Ich habe nicht dieselben Probleme», sagte der 64-Jährige. «Ich habe nicht die Reue, die dieser Typ empfindet. Ich habe keine Opfer gebracht. Meine Familie mag mich – zumindest im Moment – immer noch.» (sda/dpa)

Mehr People-News:
