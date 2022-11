People-News

«Ich versuchte alles» – Jennifer Aniston spricht über unerfüllten Kinderwunsch

Sie habe zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu verbergen, sagt Jennifer Aniston in einem ungewöhnlich offenen Gespräch mit dem US-Magazin «Allure».

Vielleicht geprägt durch ihre Figur in «Friends», war Aniston schon immer das ultimative «Girl Next Door» – ein Euphemismus aus den 90er Jahren, der so viel bedeutet, wie: «nicht einschüchternd» oder «zugänglich». Zumindest zugänglich zeigt sich die Schauspielerin jüngst in einem Interview mit dem US-Magazin «Allure», dessen Reporterin sie zu sich nach Hause lud.

Darin erzählt sie von ihrem unerfüllten Kinderwunsch – und was die Medien damit machten. Damals – und über Jahre hinweg – wurde spekuliert, Aniston wolle wohl keine Kinder. Man habe sogar geschrieben, das sei der Grund, weshalb ihr Ex-Mann, Schauspieler Justin Theroux, sie damals verlassen hätte: Weil sie ihm ein Kind verweigere. Nun stellt die 53-Jährige klar:

«All die Jahre und Jahre der Spekulation ... Es war wirklich schwer. Ich habe eine künstliche Befruchtung durchgeführt, chinesische Tees getrunken, und so weiter. Ich habe alles dafür getan. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand gesagt hätte: ‹Friere deine Eizellen ein. Tu dir selbst einen Gefallen.› Man denkt einfach nicht darüber nach. Hier bin ich also heute. Und der Zug ist abgefahren.» Jennifer Aniston

Sie habe nicht viel von sich preisgeben wollen und immer Mühe gehabt mit Intimität. Ein Grund seien die vielen «unwahren Geschichten» über sie gewesen. So habe es das Narrativ gegeben, sie sei einfach egoistisch. «Dass ich mich nur um meine Karriere gekümmert hätte. Und Gott bewahre, dass eine Frau erfolgreich ist und kein Kind hat», so Aniston.

Aniston war von 2011 bis 2017 mit Justin Theroux zusammen, zwei Jahre davon waren die beiden verheiratet. Auf ihre jüngsten Enthüllungen und die Fotos des Shootings mit «Allure» reagierte der Schauspieler mit einem zustimmenden Faustschlag- und einem Herz-Emoji.

Schon 2016 machte Jennifer Aniston ihrem Ärger Luft und schrieb einen Meinungsartikel in der «Huffington Post» («For the Record» – etwa: «Fürs Protokoll», oder «Für eure Information»). Darin prangerte sie die Presse an, für ihre Besessenheit mit Anistons Schwangerschaft sowie für ihren Umgang mit Frauen. Sie habe es «einfach schreiben müssen», weil es so «wahnsinnig ist, und ich nicht so übermenschlich bin, dass ich es nicht durchdringen lassen kann, und weil es weh tut.»

Nun wolle sie die Hoheit über das Narrativ wieder zurückerlangen, vielleicht sogar mal ein Buch schreiben, so der «Friends»-Star.

«Ich habe so viele Jahre damit verbracht, meine Geschichte über die künstliche Befruchtung zu schützen. Ich schütze diese Teile so sehr, weil ich das Gefühl habe, dass es so wenig gibt, was ich für mich behalten kann. Die Welt erschafft Erzählungen, die nicht wahr sind, also kann ich genauso gut die Wahrheit sagen.» Jennifer Aniston

Heute habe die Schauspielerin mit alledem abgeschlossen: «Ich bereue gar nichts.» Sie sei sogar ein bisschen erleichtert, weil sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müsse, ob sie sich den Kinderwunsch vielleicht irgendwann doch noch erfüllen solle. (lak)