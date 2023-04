Da waren die Zeiten noch glücklich: Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff

Verstörendes Video von Fitness-Influencer Julian Zietlow – jetzt meldet sich seine Ex

Janna Eiserbeck / watson.de

Sie waren lange das Traumpaar am Fitness-Influencer-Himmel: Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow. Das Paar baute sich ein echtes Fitness-Imperium auf, ist nicht nur in den sozialen Netzwerken erfolgreich, sondern vertreibt auch Nahrungsergänzungsmittel und designt eigene Fitnesskleidung. Doch mittlerweile ist alles anders. Julian Zietlow hält sich seit einigen Monaten in Thailand auf – offenbar auf einem Selbstfindungstrip, bei dem auch Drogen eine Rolle spielen sollen.

18 Jahre lang waren Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow ein Paar, haben zwei gemeinsame Töchter. Mit ihren Aktivitäten auf Instagram, ihrem Fitnessprogramm sowie ihrem Unternehmen «Rocka Nutrition» verdienten sie in den vergangenen Jahren sehr viel Geld. Doch glücklich soll das Luxusleben den Fitness-Star Zietlow nicht gemacht haben. Er suchte plötzlich nach dem Sinn des Lebens, sein Content änderte sich schlagartig. Im Juli vergangenen Jahres taucht er plötzlich ab, seitdem herrschte auf seinem Instagram-Account Funkstille. Bis jetzt.

Julian Zietlow postet verstörendes Video

Followerinnen und Follower hatten bereits in den vergangenen Wochen und Monaten spekuliert, was mit Julian Zietlow passiert sein könnte. Dabei kam auch immer wieder das Gerücht hoch, er könnte in Thailand dem sektenähnlichen Bashar-Kult angehören und Drogen nehmen. Angefeuert wurde dies unter anderem durch den Podcast von Vegan-Influencer Ferdinand Beck.

Vor wenigen Tagen meldet sich Zietlow dann überraschend auf Instagram wieder. Zunächst postete er nur ein Foto von sich in Meditationspose, schrieb dazu «Follow your highest excitement». Wenig später folgte ein verstörendes Video. Darin tanzt er zu Alligatoahs «Willst du» und den Zeilen «Willst du mit mir Drogen nehmen?» in Thailand durch den Regen – zusammen mit einer Frau im Badeanzug, der er dabei auf den nackten Po klatscht.

Bei ihr scheint es sich um seine neue Freundin zu handeln, sie bezeichnet sich auf ihrem Insta-Account selbst als seine «spirituelle Ehefrau». Auch ein Knutsch-Video der beiden lädt er wenigen Stunden später hoch. Von der perfekten Familienwelt, die er zuvor jahrelang auf seinem Account präsentiert hatte, ist er meilenweit entfernt.

Trennung von Julian Zietlow

Nur einige Tage vor Zietlows Social-Media-Post verkündete seine Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff, dass sich die beiden getrennt hätten. Ihren 36. Geburtstag verbrachte sie mit ihren Töchtern, Freunden und der Familie – aber ohne Julian Zietlow. Die gemeinsamen Bilder aus vergangenen, glücklichen Zeiten finden sich nach wie vor auf ihrem Profil – genau wie bei Zietlow.

Die Fans sind von der Entwicklung Zietlows einfach nur geschockt, finden sein Verhalten respektlos gegenüber seiner Familie, kritisieren seine «Verherrlichung von Drogen».

Alina Schulte im Hoff macht deutliche Ansage

Alina Schulte im Hoff hielt sich bislang zu den Entwicklungen bedeckt, meldet sich aber nach dem verstörenden Video nun doch zu Wort und stellt klar: «Mir geht es nicht schlecht. Ich möchte zu der ganzen Situation auch wenig sagen.» Sie sei dankbar für so viele Kommentare ihrer Follower:innen, die zu ihr stehen, stellt aber klar: «Ihr braucht kein Mitleid haben. Euer Mitgefühl, das habe ich gefühlt, ich bin stolz und dankbar solch eine Community zu haben.»

Ein Statement dazu werde sie dennoch nicht abgeben. «Er ist und bleibt der Vater meiner Kinder und ich möchte meinen Kindern eine öffentliche Schlammschlacht auf gar keinen Fall antun», lässt sie ihre Community in ihrer Instagram-Story wissen.

Deutlicher wird hingegen das Unternehmen «Rocka Nutrition». Denn durch die negativen Schlagzeilen dürfte auch die Marke leiden, die einst von Julian Zietlow gegründet wurde. Das Unternehmen findet gegenüber «Business Insider» deutliche Worte für die Eskapaden des Gründers: «Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglichem Drogenkonsum.»