Bibis Beauty Palace: Eine kuriose Veränderung befeuert neue Gerüchte

Noch vor anderthalb Jahren sprach Timothy in Bibi und Julians Podcast «Das ist ja Classe(n)». Dort beschrieb er das Paar als «unglaublich cooles Team», das «extrem zusammengeschweisst» ist. Weil die beiden ähnlich lachen und ähnliche Witze machen würden, würde er «den einen in dem anderen sehen».

Ob er gekündigt hat oder ihm gekündigt wurde, ist unklar. Auch kann durch die neuesten Entwicklungen natürlich nicht automatisch auf ein Liebes-Aus geschlossen werden. Das Team wird durch den Trubel jedoch mit Sicherheit viel Stress gehabt haben, weshalb es sich jetzt womöglich neu sortieren muss. Dazu reiste das Management, das jetzt nur noch aus vier Personen besteht, erstmal in die Niederlande und machte eine Team-Bootstour, die auf Instagram gezeigt wird.

Seitdem Bibi und Julian Classen ihre Trennung bekannt gegeben haben, ist viel passiert. So wurde die Youtuberin mehrfach dabei beobachtet, wie sie mit Timothy verreiste, ihn leidenschaftlich küsste und in seinen Armen lag. Der Vorwurf ihrer Fans lautete, sie habe Julian betrogen, wodurch sie mit Hasskommentaren überrollt wurde. Julian erhielt hingegen fast ausschliesslich Zuspruch und Mitleid.

