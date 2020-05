Leben

GNTM-Finalistin Lijana bekommt derzeit Polizeischutz



«Drei Millionen wollen deinen Tod» – GNTM-Model wird bedroht und bekommt nun Polizeischutz

Bei GNTM hat sich Kandidatin Lijana nicht allzu viele Freundinnen gemacht. Die Finalistin wurde im echten Leben angefeindet und bedroht. Doch vor dem Finale aufgeben, ist keine Option für sie.

Lijana polarisiert. Sie zählt zwar zu Heidi Klums stärksten Laufstegtalenten, doch im GNTM-Camp hat sie nach dem Rauswurf von Larissa keine Freundin mehr. Auch viele Zuschauer waren von Lijana genervt. Bei einigen ging die Abneigung wohl so weit, dass sie die 24-Jährige im Internet beleidigten und bedrohten. Auch auf offener Strasse wurde das Model angepöbelt. Jetzt bekommt sie Polizeischutz.

Ihr Leben sei ein Alptraum. «Ich bekomme Morddrohungen, wurde auf der Strasse bespuckt, mein Auto zugemüllt, mein Hund sollte vergiftet werden. Dafür wurden Giftköder in meinem Garten ausgelegt. Deshalb brauche ich jetzt sogar Polizeischutz», erzählt das Talent von Model-Mama Heidi Klum der «Bild»-Zeitung.

Beamte würden deshalb nun mehrmals täglich Streife am Haus ihrer Familie fahren. Man habe im Internet ihre Privatadresse veröffentlicht. Lijana sorgt sich: «Einer auf der Strasse, der mich angespuckt hat, hat gesagt: ‹Drei Millionen wollen deinen Tod. Ich kann das jetzt machen.› Es fehlt nicht mehr viel, dass irgendwann jemand zuhaut.»

Auch positive Kommentare

Auch unter ihren Instagram-Beiträgen finden sich viele negative Kommentare und Beleidigungen. Jedoch hat sie unter ihren knapp 72.000 Followern auch viele Menschen, die ihr Mut machen wollen. So meint eine Userin: «Ich hoffe, du gewinnst und zeigst den ganzen Mobbern was.» Ein anderer tippt: «Glückwunsch zum Einzug ins Finale! Ehrgeiz zahlt sich aus! Und ich bin mir sicher, dass du gar nicht so ‹fies› bist. Durch dein Instagram habe ich das auch miterleben können. Du hast so viel Herz!»

Das Finale will Lijana trotz alledem bestreiten. Dennoch hofft sie, dass ihr Leben ab Freitag, wenn «Germany's next Topmodel» gekürt wurde, wieder ruhiger verlaufen wird. (seb/t-online)

