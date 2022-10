New Yorker Beizer flippt aus: James Corden sei ein «winziger Kretin von einem Mann»

«M. K. (die Kellnerin) informiert den Abteilungsleiter G. Die Küche bereitete das Gericht neu zu, lieferte es aber leider mit Pommes statt mit Salat. Da fing James Corden an, den Kellner wie verrückt anzuschreien: ‹Sie können Ihren Job nicht machen! Sie können Ihre Arbeit nicht machen! Vielleicht sollte ich in die Küche gehen und das Omelette selbst zubereiten!› M.K. entschuldigte sich und brachte G. an den Tisch. Er sandte das Gericht zurück, und danach war alles in Ordnung. Er schenkte ihnen Champagner, um die Wogen zu glätten. G. sagte, Corden sei nett zu ihm gewesen, aber unfreundlich zur Kellnerin. M.K. war sehr erschüttert, aber professionell wie sie ist, fuhr sie fort, ihre Schicht zu beenden.»