McDonald's verkauft jetzt «Friends»-Happy-Meals für Erwachsene – aber vorerst nur hier

Die Kult-Serie feiert dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum. Grund genug für die US-Burgerkette, eine gemeinsame Marketingaktion zu starten.

Benjamin Weinmann / ch media

Die erste Episode von «Friends» wurde 1994 ausgestrahlt – also vor 30 Jahren. Bild: instagram/@friends

Wer in den 90er-Jahren Fernsehen geschaut hat, kam an ihnen nicht vorbei: Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe – die «Friends» aus der gleichnamigen US-Kultserie. Zehn Staffeln lang garantierte die Show dem Sender NBC Traumquoten, und ihren Schauspielerinnen und Schauspielern Traumgagen von bis zu 1 Million Dollar pro Folge. Und auch die jüngere Generation hat die lustigen Freunde aus New York in den vergangenen Jahren – insbesondere während der Pandemie – auf Streaming-Portalen neu entdeckt.

Die erste Episode wurde 1994 ausgestrahlt, also vor 30 Jahren. Dieses Jubiläum feiert auch die US-Fastfood-Kette McDonald's mit – mit einer speziellen Happy-Meal-Box für Erwachsene.

Wie das US-Unterhaltungsportal Deadline berichtet, beinhaltet die Box, die gewöhnlich für Kinder gedacht ist, das übliche Burger-Menu, sowie kleine Sammelfiguren von den sechs Charakteren. Zudem gibt es eine spezielle Sauce: «Monica's Marinara», benannt nach der von Courtney Cox gespielten Monica Geller.

Und Joey fragt: «Como va eso?»

Negativ aus Fan-Sicht: Die spezielle Jubiläumsbox gibt es vorerst nur in Spanien. Wieso gerade dort, ist laut dem «Deadline»-Bericht nicht klar, genauso wenig wie die Frage, ob die Box auch anderswo lanciert wird. Und eine Sprecherin von McDonald's Schweiz sagt auf Anfrage, dass die Aktion hierzulande nicht geplant sei. Zumindest ist der Werbespot auf Youtube abrufbar. Darin agieren spanische Schauspieler in den «Friends»-Rollen. Und dort fragt der McDonald's-Joey anstatt «How you doin'?» natürlich «Como va eso?».

Derweil scheffelt der US-Sender HBO Max, der Netflix die Streaming-Rechte der Serie 2019 für 425 Millionen Dollar abkaufte, weiterhin Geld mit den «Friends». Demnächst ist eine vierteilige Game-Show geplant.