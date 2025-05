Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Es soll klären, ob es Hinweise auf «ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden» am Tod des Rappers gibt. Zu diesem Zweck sei auch eine Obduktion durchgeführt worden. «Zeichen äusserlicher Gewalteinwirkung haben sich dabei nicht feststellen lassen», erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Untersuchungen dauerten aber an.

Die Deutschrap-Legende Xatar ist im Alter von 43 Jahren überraschend verstorben. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hiess, sei am Donnerstag tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft mit.

