Zudem ist allen klar, dass es genug Fälle gibt, in denen sich herausgestellt hat, dass der Mann nicht unschuldig war. Doch Menschen wie Loredana leben in einer Welt, die Frauen immer noch lieber hasst als Männer.

So weit, so gut. Doch dann doppelt sie nach: «Es gibt genug Frauen heutzutage, die ihre Macht ausnutzen. Ihr wisst alle, wie viele Ehepaare sich trennen, und wie viele Frauen Geschichten mit häuslicher Gewalt erfinden, damit sie das alleinige Sorgerecht bekommen.»

«Deine Worte sind gefährlich, weil sie die Diskussion in die falsche Richtung lenken. Frauen haben nicht mehr Rechte. Sie verdienen weniger und sie sind überproportional von sexueller Gewalt betroffen», sagt eine TikTok-Userin. Hunderttausendfach wurden Videos aufgerufen, in denen andere Frauen Loredana für ihre «frauenfeindlichen Aussagen» kritisieren.

Diese Aussagen sorgten auf TikTok für Empörung. In zahlreichen Videos kritisieren Frauen Loredanas Haltung.

Loredana in «Surprise»

Ja, Loredana hat in ihrer neuen Single das für sich entdeckt, was unzählige männliche Deutschrapper schon seit Jahren unter dem Deckmantel künstlerischer Freiheit praktizieren: Antifeminismus zu verbreiten.

Loredana attackiert in ihrer Single aber nicht nur Krasavice, sondern auch die derzeit massiv erfolgreichere Deutschrapperin Shirin David mit den Worten: «Ihr macht auf feministisch, aber nennt euch Bitches. Sorry, das macht kein'n Sinn.»

An ihre DSDS-Jury-Vorgängerin Katja Krasavice gerichtet, singt sie etwa: «Ich könnt' genauso Dieter Bohl'n durch den Dreck zieh'n. Doch ich war ohne so 'ne Promo auf dem Flatscreen.» Gemeint ist damit, dass Krasavice öffentlich kritisiert hatte, dass Bohlen bei DSDS-Mitarbeitenden eine Angstkultur verbreite.

«Ich tauche auf aus dem Nichts», singt nun Loredana in ihrer ersten Line und erzählt dann, was die grosse Überraschung ist: verschiedene imaginäre Beefs.

Ihre grössten Erfolge «Kein Wort» oder «Eiskalt», die je allein auf Spotify über 90 Millionen Mal gestreamt wurden, sind über fünf Jahre alt. Am Rap-Himmel eine Ewigkeit.

Die Luzerner Rapperin Loredana hat 2025 bereits ein Statement gesetzt: Mit ihrem Song «Surprise» meldete sie sich am 1. Januar aus der Versenkung.

