Rihanna setzt den Babybauch in Szene

Kürzlich machte Rihanna ihre Schwangerschaft öffentlich. Nun zeigte sich die Sängerin bei einer Veranstaltung auf dem Red Carpet. Ihre Körpermitte setzte sie dabei gekonnt und funkelnd in Szene.

Rihanna hat auf einem Event ihrer Beautymarken einen besonderen Schwangerschaftslook präsentiert. Bei der «Fenty Beauty and Fenty Skin»-Party in Los Angeles trug die 33-jährige Musikerin ein im Rücken geschnürtes Top in Grün, das durch einzelne Glitzerfäden den Blick auf ihren Babybauch freigab.

Dazu kombinierte die Unternehmerin, die sich auch gemeinsam mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, auf dem roten Teppich zeigte, eine glitzernde Pailettenhose, die silbern und pink schimmerte. Ebenfalls pinkfarbene Riemchenstilettos und unterschiedliche funkelnde Schmuckstücke rundeten Rihannas Look ab.

Rihanna machte ihre Schwangerschaft im Januar öffentlich

Ihre langen, glatten Haare liess sie sich im Seitenscheitel offen über die Schultern fallen. Das Augen-Make-up hielt sie dezent, setzte aber dafür auf einen knallig roten Lippenstift.

Rihanna erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Diese Neuigkeit hatte sich Ende Januar rasend schnell verbreitet, als – wohlbemerkt inszenierte – Paparazzifotos unter anderem im US-amerikanischen «People»-Magazin veröffentlicht wurden. Diese hatten die Sängerin mit Babybauch bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Partner A$AP Rocky durch New York City gezeigt – auch da schon mit besonderem Augenmerk auf ihren Bauch.

Wenig später teilte Rihanna dann den ersten Schnappschuss mit gewölbter Körpermitte auf Instagram. RiRi und A$AP Rocky hatten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich gemacht. Liiert sein sollen sie schon seit November 2020.

